https://ru.sputnik.md/20211206/proekt-nalogovo-byudzhetnaya-tamozhennaya-politika-2022-46990593.html
Проект налогово-бюджетной и таможенной политики на 2022 год принят
Проект налогово-бюджетной и таможенной политики на 2022 год принят
Один из главных финансовых документов Молдовы принят депутатами.
2021-12-06T14:46+0200
2021-12-06T14:46+0200
2021-12-06T15:37+0200
экономика
в молдове
молдова
налогово-бюджетная политика
парламент
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Проект бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2022 год принят во втором чтении на заседании парламента в понедельник.В поддержку документа проголосовало 54 депутата. За проект налогово-таможенной политики на 2022 год во втором чтении проголосовали 54 депутата. Законопроект предусматривает внесение поправок в 13 законов. Положения проекта включают:При этом доля подоходного налога, удерживаемого с источника выплаты и с игровых выигрышей, увеличена с 12% до 18%. Отменяется освобождение от налога на прибыль доходов, полученных физическими лицами от поставок вторичного сырья и вводится освобождение от налога на прибыль источников доходов администраций парков информационных технологий. Проект также предусматривает отмену платы за мобильную связь в размере 2,5%, что поможет операторам мобильной связи ускорить внедрение роуминга со странами Евросоюза. Среди важных положений проекта – изменение, которое позволит полностью распределить выручку от платы за проезд между административно-территориальными единицами первого уровня. Также пересматриваются акцизы на некоторые табачные изделия. Документом в том числе предусмотрено увеличение минимальной заработной платы сотрудников бюджетной сферы с 2200 до 3100 леев. Кроме того, в 2022 году планируется вернуться к ежегодной премии для работников бюджетной сферы.
https://ru.sputnik.md/20211120/vneshnie-zaymy-snizhenie-zarplat-byudzhet-2022-god-46561738.html
https://ru.sputnik.md/20211125/byudzhet-medstrakhovaniya-prinyat-pervom-chtenii-tsena-polisa-2022-46730546.html
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в молдове, молдова, налогово-бюджетная политика, парламент
Проект налогово-бюджетной и таможенной политики на 2022 год принят
14:46 06.12.2021 (обновлено: 15:37 06.12.2021)
Депутаты парламента Молдовы одобрили один из главных финансовых документов страны.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Проект бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2022 год принят во втором чтении на заседании парламента в понедельник.
В поддержку документа проголосовало 54 депутата.
За проект налогово-таможенной политики на 2022 год во втором чтении проголосовали 54 депутата. Законопроект предусматривает внесение поправок в 13 законов.
"Меры бюджетно-налоговой и таможенной политики направлены на содействие и поддержку в условиях экономических ограничений и обеспечение устойчивого развития Молдовы в контексте существующих экономических и социальных процессов как на национальном, так и на глобальном уровне", – сообщает пресс-служба парламента Молдовы.
Положения проекта включают:
увеличение суммы личного освобождения от 25 200 леев до 27 000 леев;
увеличение размера основного личного освобождения с 3000 леев до 3500 леев;
увеличение размера основного освобождения для супруга с 18 900 до 19 800 леев;
увеличение вдвое суммы освобождения для лиц, находящихся на содержании – с 4500 леев до 9000 леев;
увеличение размера освобождения для основных иждивенцев с 18 900 до 19 800 леев.
При этом доля подоходного налога, удерживаемого с источника выплаты и с игровых выигрышей, увеличена с 12% до 18%.
Отменяется освобождение от налога на прибыль доходов, полученных физическими лицами от поставок вторичного сырья и вводится освобождение от налога на прибыль источников доходов администраций парков информационных технологий.
Проект также предусматривает отмену платы за мобильную связь в размере 2,5%, что поможет операторам мобильной связи ускорить внедрение роуминга со странами Евросоюза. Среди важных положений проекта – изменение, которое позволит полностью распределить выручку от платы за проезд между административно-территориальными единицами первого уровня.
Также пересматриваются акцизы на некоторые табачные изделия.
Документом в том числе предусмотрено увеличение минимальной заработной платы сотрудников бюджетной сферы с 2200 до 3100 леев. Кроме того, в 2022 году планируется вернуться к ежегодной премии для работников бюджетной сферы.