https://ru.sputnik.md/20211206/proekt-nalogovo-byudzhetnaya-tamozhennaya-politika-2022-46990593.html

Проект налогово-бюджетной и таможенной политики на 2022 год принят

Проект налогово-бюджетной и таможенной политики на 2022 год принят

Один из главных финансовых документов Молдовы принят депутатами.

2021-12-06T14:46+0200

2021-12-06T14:46+0200

2021-12-06T15:37+0200

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Проект бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2022 год принят во втором чтении на заседании парламента в понедельник.В поддержку документа проголосовало 54 депутата. За проект налогово-таможенной политики на 2022 год во втором чтении проголосовали 54 депутата. Законопроект предусматривает внесение поправок в 13 законов. Положения проекта включают:При этом доля подоходного налога, удерживаемого с источника выплаты и с игровых выигрышей, увеличена с 12% до 18%. Отменяется освобождение от налога на прибыль доходов, полученных физическими лицами от поставок вторичного сырья и вводится освобождение от налога на прибыль источников доходов администраций парков информационных технологий. Проект также предусматривает отмену платы за мобильную связь в размере 2,5%, что поможет операторам мобильной связи ускорить внедрение роуминга со странами Евросоюза. Среди важных положений проекта – изменение, которое позволит полностью распределить выручку от платы за проезд между административно-территориальными единицами первого уровня. Также пересматриваются акцизы на некоторые табачные изделия. Документом в том числе предусмотрено увеличение минимальной заработной платы сотрудников бюджетной сферы с 2200 до 3100 леев. Кроме того, в 2022 году планируется вернуться к ежегодной премии для работников бюджетной сферы.

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https://ru.sputnik.md/20211125/byudzhet-medstrakhovaniya-prinyat-pervom-chtenii-tsena-polisa-2022-46730546.html

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в молдове, молдова, налогово-бюджетная политика, парламент