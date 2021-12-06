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https://ru.sputnik.md/20211206/prokurora-igorya-popu-vernuli-pod-domashniy-arest-47006118.html
Прокурора Игоря Попу вернули под домашний арест
Прокурора Игоря Попу вернули под домашний арест
Суд принял решение об изменении меры пресечения для главы прокуратуры столичного сектора Чеканы.
2021-12-06T21:16+0200
2021-12-06T21:16+0200
домашний арест
прокуратура
игорь попа
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева приняла решение о применении домашнего ареста на 24 суток для прокурора прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы. Решение принято по запросу прокуроров, которые обжаловали решение суда сектора Чеканы об освобождении своего бывшего коллеги.Ранее суд сектора Чеканы принял решение освободить Игоря Попу, несмотря на запрос прокуроров о продлении меры пресечения для него в виде домашнего ареста на 30 суток, сообщает Апелляционная палата.По заявлению обвинителей, они предоставили суду новые доказательства, оправдывающие необходимость содержания Игоря Попы под домашним арестом, однако суд не удовлетворил просьбу прокуроров.Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря ПопыО задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении."Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.Позиция главы МинюстаМинистр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя задержание главы прокуратуры сектора Чеканы, отметил, что все чиновники, которые не могут объяснить происхождение своих активов, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя делать никаких однозначных выводов."Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста.Кто такой Игорь ПопаИгорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
https://ru.sputnik.md/20211126/prokurory-obzhaluyut-osvobozhdenie-igorya-popy-iz-pod-domashnego-aresta-46763399.html
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Евгений Чебан
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домашний арест, прокуратура, игорь попа

Прокурора Игоря Попу вернули под домашний арест

21:16 06.12.2021
© SputnikПрокурор сектора Рышкановка Игорь Попа
Прокурор сектора Рышкановка Игорь Попа - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Суд принял решение об изменении меры пресечения для главы прокуратуры столичного сектора Чеканы.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева приняла решение о применении домашнего ареста на 24 суток для прокурора прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы. Решение принято по запросу прокуроров, которые обжаловали решение суда сектора Чеканы об освобождении своего бывшего коллеги.
Ранее суд сектора Чеканы принял решение освободить Игоря Попу, несмотря на запрос прокуроров о продлении меры пресечения для него в виде домашнего ареста на 30 суток, сообщает Апелляционная палата.
По заявлению обвинителей, они предоставили суду новые доказательства, оправдывающие необходимость содержания Игоря Попы под домашним арестом, однако суд не удовлетворил просьбу прокуроров.
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
Общество
Прокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста
26 ноября, 22:34

Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря Попы

О задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.
Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении.
"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.
Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.
На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.

Позиция главы Минюста

Министр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя задержание главы прокуратуры сектора Чеканы, отметил, что все чиновники, которые не могут объяснить происхождение своих активов, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.
В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя делать никаких однозначных выводов.
"Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста.

Кто такой Игорь Попа

Игорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.
Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.
Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.
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