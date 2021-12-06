https://ru.sputnik.md/20211206/prokurora-igorya-popu-vernuli-pod-domashniy-arest-47006118.html

Прокурора Игоря Попу вернули под домашний арест

Прокурора Игоря Попу вернули под домашний арест

Суд принял решение об изменении меры пресечения для главы прокуратуры столичного сектора Чеканы.

2021-12-06T21:16+0200

2021-12-06T21:16+0200

2021-12-06T21:16+0200

домашний арест

прокуратура

игорь попа

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева приняла решение о применении домашнего ареста на 24 суток для прокурора прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы. Решение принято по запросу прокуроров, которые обжаловали решение суда сектора Чеканы об освобождении своего бывшего коллеги.Ранее суд сектора Чеканы принял решение освободить Игоря Попу, несмотря на запрос прокуроров о продлении меры пресечения для него в виде домашнего ареста на 30 суток, сообщает Апелляционная палата.По заявлению обвинителей, они предоставили суду новые доказательства, оправдывающие необходимость содержания Игоря Попы под домашним арестом, однако суд не удовлетворил просьбу прокуроров.Что послужило основанием для возбуждения дела в отношении Игоря ПопыО задержании на 72 часа главы прокуратуры столичного сектора Чеканы Игоря Попы стало известно 9 ноября.Следственные действия, по сообщению Антикоррупционной прокуратуры, прошли в связи с уголовным делом о незаконном обогащении."Основанием для возбуждения уголовного дела послужили журналистские расследования об имуществе главы прокуратуры Чекан", – отметили в ведомстве.Ранее в этот же день обыски на дому у Игоря Попы провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Решением судей Чеканского офиса Кишиневского суда 11 ноября Игорь Попа был помещен под домашний арест на 20 суток.На следующий день Антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в Апелляционной палате постановление суда о домашнем аресте главы прокуратуры Чекан.Позиция главы МинюстаМинистр юстиции Серджиу Литвиненко, комментируя задержание главы прокуратуры сектора Чеканы, отметил, что все чиновники, которые не могут объяснить происхождение своих активов, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя делать никаких однозначных выводов."Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста.Кто такой Игорь ПопаИгорь Попа занимал пост заместителя генпрокурора в период правления Демократической партии.Он начал свою профессиональную деятельность 25 лет назад в качестве следователя в прокуратуре сектора Рышкановка в Кишиневе. В 2002 году он побывал на нескольких важных должностях в отделе по расследованию особых уголовных дел Генеральной прокуратуры, дойдя до начальника отдела.Попа также был прокурором специальных миссий в Генеральной прокуратуре.

https://ru.sputnik.md/20211126/prokurory-obzhaluyut-osvobozhdenie-igorya-popy-iz-pod-domashnego-aresta-46763399.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

домашний арест, прокуратура, игорь попа