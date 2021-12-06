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"Поместить в психиатрическую больницу": решение по делу о жестоком убийстве в Комрате
"Поместить в психиатрическую больницу": решение по делу о жестоком убийстве в Комрате
22-летняя жительница Комрата, лишившая жизни свою мать, будет направлена на принудительное лечение в психиатрической клинике
2021-12-06T13:01+0200
2021-12-06T13:01+0200
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КОМРАТ, 6 дек – Sputnik, Максим Топал. Суд признал доказанным факт совершения преступления 22-летней жительницей Комрата, однако освободил от уголовной ответственности убийцу матери, приняв решение о ее принудительном помещении в психиатрическую больницу под строгим наблюдением.Получившее широкий общественный резонанс убийство с особой жестокостью в одной из комратских квартир случилось вечером 11 декабря 2020 года.Ссора с матерью, незадолго до этого вернувшейся с заработков, оказалась фатальной.Шокирующие подробности этого дела стали известны во время судебного процесса. "Из садистских побуждений" Анна нанесла матери ряд ранений, а затем вырезала из груди сердце. После этого она заперла квартиру и ушла к своему другу, предложив ему "выпить шампанского". Уже там она "очень спокойно рассказала" о том, что убила мать, но отвечать на вопросы отказалась. Шокированный молодой человек дождался пока та уснет, после чего отправился к ней домой, чтобы проверить, правда это или нет. Сотрудникам полиции, которые уже работали на месте происшествия, он рассказал, что Анна находится у него дома.Проведенная после убийства судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой девушки показала, что по психическому состоянию Анна "не в состоянии правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, не способна давать показания по делу". Действующее законодательство предусматривает применение мер медицинского характера к невменяемым преступникам.
https://ru.sputnik.md/20210521/novye-podrobnosti-zhestokogo-ubiystva-v-komrate-zayavlenie-genprokuratury-34827635.html
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в молдове, молдова, комрат, убийство

"Поместить в психиатрическую больницу": решение по делу о жестоком убийстве в Комрате

13:01 06.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники. Cătușe
Наручники. Cătușe - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Жительница Комрата, лишившая жизни свою мать, пройдет лечение в психиатрической клинике.
КОМРАТ, 6 дек – Sputnik, Максим Топал. Суд признал доказанным факт совершения преступления 22-летней жительницей Комрата, однако освободил от уголовной ответственности убийцу матери, приняв решение о ее принудительном помещении в психиатрическую больницу под строгим наблюдением.
Получившее широкий общественный резонанс убийство с особой жестокостью в одной из комратских квартир случилось вечером 11 декабря 2020 года.
Ссора с матерью, незадолго до этого вернувшейся с заработков, оказалась фатальной.

"(Пострадавшей – ред.) было причинено более 200 ранений колюще-режущим предметом и все они были причинены в относительно короткий промежуток времени, поэтому высказаться в их последовательности не представляется возможным", – говорится в материалах дела.

Шокирующие подробности этого дела стали известны во время судебного процесса. "Из садистских побуждений" Анна нанесла матери ряд ранений, а затем вырезала из груди сердце. После этого она заперла квартиру и ушла к своему другу, предложив ему "выпить шампанского". Уже там она "очень спокойно рассказала" о том, что убила мать, но отвечать на вопросы отказалась. Шокированный молодой человек дождался пока та уснет, после чего отправился к ней домой, чтобы проверить, правда это или нет. Сотрудникам полиции, которые уже работали на месте происшествия, он рассказал, что Анна находится у него дома.
Проведенная после убийства судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой девушки показала, что по психическому состоянию Анна "не в состоянии правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, не способна давать показания по делу". Действующее законодательство предусматривает применение мер медицинского характера к невменяемым преступникам.
Justiție, ciocan - Sputnik Молдова, 1920, 21.05.2021
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Новые подробности жестокого убийства в Комрате: заявление Генпрокуратуры
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