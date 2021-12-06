https://ru.sputnik.md/20211206/reshenie-delo-ubiystvo-komrat-46987309.html

"Поместить в психиатрическую больницу": решение по делу о жестоком убийстве в Комрате

"Поместить в психиатрическую больницу": решение по делу о жестоком убийстве в Комрате

22-летняя жительница Комрата, лишившая жизни свою мать, будет направлена на принудительное лечение в психиатрической клинике

2021-12-06T13:01+0200

2021-12-06T13:01+0200

2021-12-06T13:01+0200

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КОМРАТ, 6 дек – Sputnik, Максим Топал. Суд признал доказанным факт совершения преступления 22-летней жительницей Комрата, однако освободил от уголовной ответственности убийцу матери, приняв решение о ее принудительном помещении в психиатрическую больницу под строгим наблюдением.Получившее широкий общественный резонанс убийство с особой жестокостью в одной из комратских квартир случилось вечером 11 декабря 2020 года.Ссора с матерью, незадолго до этого вернувшейся с заработков, оказалась фатальной.Шокирующие подробности этого дела стали известны во время судебного процесса. "Из садистских побуждений" Анна нанесла матери ряд ранений, а затем вырезала из груди сердце. После этого она заперла квартиру и ушла к своему другу, предложив ему "выпить шампанского". Уже там она "очень спокойно рассказала" о том, что убила мать, но отвечать на вопросы отказалась. Шокированный молодой человек дождался пока та уснет, после чего отправился к ней домой, чтобы проверить, правда это или нет. Сотрудникам полиции, которые уже работали на месте происшествия, он рассказал, что Анна находится у него дома.Проведенная после убийства судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой девушки показала, что по психическому состоянию Анна "не в состоянии правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, не способна давать показания по делу". Действующее законодательство предусматривает применение мер медицинского характера к невменяемым преступникам.

https://ru.sputnik.md/20210521/novye-podrobnosti-zhestokogo-ubiystva-v-komrate-zayavlenie-genprokuratury-34827635.html

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