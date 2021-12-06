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Роберто де Дзерби: с "Шерифом" будет важный матч
Роберто де Дзерби: с "Шерифом" будет важный матч
Главный тренер донецкого "Шахтера" прокомментировал ответный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа"
2021-12-06T20:16+0200
2021-12-06T20:16+0200
спорт
фк "шериф"
матч
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф", который состоится 7 декабря в Киеве, наставник донецкого клуба предсказал сложную игру. Роберто де Дзерби отметил, что тщательно изучил игру соперника из Молдовы."Я анализировал "Шериф" еще перед первым матчем. А сейчас очевидно: если они заработали столько очков, значит они их заслужили. Когда мы играли первый матч, у нас было столько шансов забить мяч. Может было и некоторое везение у "Шерифа". Но в футболе важно забивать. Мы тогда не забили. Завтра будет важный матч, мы должны думать об этом. У нас все игроки профессиональные, выложатся на все сто процентов", - сказал Де Дзерби.Итальянский тренер дал понять, что все игроки, попавшие в заявку, готовы биться за результат, независимо от турнирного расклада."Завтра мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Непросто. Но мы должны всегда понимать, что отстаиваем честь великого клуба. Надевая футболку "Шахтера", мои футболисты помнят о команде и болельщиках. Для фанатов мы должны у себя дома показать хороший футбол. Победа помогает побеждать дальше. Это было бы отличным мотиватором для нас", - признался главный тренер "Шахтера".Матчем против "Шерифа" донецкий "Шахтер" завершает выступление в еврокубках. В квартете D "горняки" занимают последнее место (1 балл). "Шериф" третий (6 очков), "Интер" второй (10 баллов), "Реал" лидирует (12 очков)."Никто не хотел покинуть Европу. Но мы закончили евросезон на 4 месте. С другой стороны, у нас будет больше времени работать всем вместе. Конечно, ожидания были совсем другие. Но может мы и заслужили это на самом деле", - рассуждал на предматчевой пресс-конференции Де Дзерби.В первом туре в Тирасполе "Шериф" выиграл у "Шахтера" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет во вторник, 7 декабря в Киеве на стадионе "Олимпийский". Начало матча в 22.00.
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фк "шериф", матч, футбол

Роберто де Дзерби: с "Шерифом" будет важный матч

20:16 06.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шахтер" Роберто Де Дзерби
Тренер ФК Шахтер Роберто Де Дзерби - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Главный тренер донецкого "Шахтера" прокомментировал ответный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа", который пройдет во вторник в Киеве.
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф", который состоится 7 декабря в Киеве, наставник донецкого клуба предсказал сложную игру. Роберто де Дзерби отметил, что тщательно изучил игру соперника из Молдовы.
"Я анализировал "Шериф" еще перед первым матчем. А сейчас очевидно: если они заработали столько очков, значит они их заслужили. Когда мы играли первый матч, у нас было столько шансов забить мяч. Может было и некоторое везение у "Шерифа". Но в футболе важно забивать. Мы тогда не забили. Завтра будет важный матч, мы должны думать об этом. У нас все игроки профессиональные, выложатся на все сто процентов", - сказал Де Дзерби.
Итальянский тренер дал понять, что все игроки, попавшие в заявку, готовы биться за результат, независимо от турнирного расклада.
"Завтра мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Непросто. Но мы должны всегда понимать, что отстаиваем честь великого клуба. Надевая футболку "Шахтера", мои футболисты помнят о команде и болельщиках. Для фанатов мы должны у себя дома показать хороший футбол. Победа помогает побеждать дальше. Это было бы отличным мотиватором для нас", - признался главный тренер "Шахтера".
Матчем против "Шерифа" донецкий "Шахтер" завершает выступление в еврокубках. В квартете D "горняки" занимают последнее место (1 балл). "Шериф" третий (6 очков), "Интер" второй (10 баллов), "Реал" лидирует (12 очков).
"Никто не хотел покинуть Европу. Но мы закончили евросезон на 4 месте. С другой стороны, у нас будет больше времени работать всем вместе. Конечно, ожидания были совсем другие. Но может мы и заслужили это на самом деле", - рассуждал на предматчевой пресс-конференции Де Дзерби.
В первом туре в Тирасполе "Шериф" выиграл у "Шахтера" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет во вторник, 7 декабря в Киеве на стадионе "Олимпийский". Начало матча в 22.00.
Шериф отправился в Киев - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
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Тираспольский "Шериф" отправился к донецкому "Шахтеру"
13:23
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