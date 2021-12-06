https://ru.sputnik.md/20211206/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nachinaetsya-pokholodanie-46974384.html

Самый точный прогноз погоды: начинается похолодание

Самый точный прогноз погоды: начинается похолодание

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег

2021-12-06T07:00+0200

2021-12-06T07:00+0200

2021-12-06T07:00+0200

прогноз

синоптики

погода

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, шестого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидаются туманы.Ветер южный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 декабря: днем – от +7 до +9, ночью – от 0 до +2 градусов.Начиная с 7 декабря в стране начнется похолодание. Днем 8 декабря дневная температура составит около нуля. В последующие дни немного потеплеет.Праздники и народные приметыВ церкви 6 декабря почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке, и является одним из святых.Считалось, если человек родился в день Митрофана, то он будет прекрасным охотником и удача будет сопровождать его всю жизнь. В качестве талисмана такому человеку нужно носить сапфир.Люди верили: если низкие облака на небе 6 декабря, то скоро будет похолодание. Также в народе полагали, что если вокруг луны видны розовые и тусклые кольца, то это верные приметы трескучих морозов.

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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