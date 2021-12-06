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Тираспольский "Шериф" отправился к донецкому "Шахтеру"
Тираспольский "Шериф" отправился к донецкому "Шахтеру"
Тираспольский "Шериф" отправился в Киев на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером"
2021-12-06T13:23+0200
2021-12-06T13:36+0200
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" отправился в Киев на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", который состоится во вторник, 7 декабря, на стадионе "Олимпийский".В понедельник утром пресс-служба желто-черных опубликовала фото из кишиневского аэропорта с просьбой к подписчикам пожелать команде удачи. Несмотря на то, что для "Шерифа" гостевой поединок против "Шахтера" не имеет турнирного смысла, тираспольчане относятся к предстоящей игре со всей ответственностью. Об этом заявил Юрий Вернидуб."Для меня это будет важная игра, потому что этот клуб, лидер в чемпионате Украины, всегда борется за наивысшие награды. Показатель – вчера поздравили и наградили президента клуба Рената Ахметова. За 25 лет его руководства команда стала 13-кратным чемпионом Украины, много раз выигрывали кубки, плюс к этому всему достижение – последний кубок УЕФА, который тоже брал "Шахтер". Мне хотелось бы сыграть с ними боевой хороший матч, конечно, с положительным результатом, а как будет, мне сложно сказать. Команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что практически сборная Бразилии. Будет непросто", – сказал главный тренер "Шерифа".Накануне матча по регламенту желто-черные должны провести открытую тренировку на стадионе "Олимпийский". Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Шериф" начнется во вторник в 22.00.В первом матче тираспольский клуб обыграл "горняков" на своем поле со счетом 2:0. Ответная игра между чемпионами Молдовы и Украины завершит групповую кампанию Лиги чемпионов. В квартете D "Шериф" идет на третьем месте (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл). "Интер" второй (10 баллов), "Реал" возглавляет группу с 12 очками.
https://ru.sputnik.md/20211124/sherif-popal-v-evrokubkovuyu-vesnu-46696807.html
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в молдове, молдова, фк "шериф"

Тираспольский "Шериф" отправился к донецкому "Шахтеру"

13:23 06.12.2021 (обновлено: 13:36 06.12.2021)
© Photo : Facebook / AirMoldova"Шериф" отправился в Киев
Шериф отправился в Киев - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Photo : Facebook / AirMoldova
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Чемпион Молдовы вылетел в Киев на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "горняков", который пройдет 7 декабря.
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" отправился в Киев на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", который состоится во вторник, 7 декабря, на стадионе "Олимпийский".
В понедельник утром пресс-служба желто-черных опубликовала фото из кишиневского аэропорта с просьбой к подписчикам пожелать команде удачи. Несмотря на то, что для "Шерифа" гостевой поединок против "Шахтера" не имеет турнирного смысла, тираспольчане относятся к предстоящей игре со всей ответственностью. Об этом заявил Юрий Вернидуб.
© Sputnik / Mihai CarausТренер "Шерифа" Юрий Вернидуб
Тренер Шерифа Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб
© Sputnik / Mihai Caraus
"Для меня это будет важная игра, потому что этот клуб, лидер в чемпионате Украины, всегда борется за наивысшие награды. Показатель – вчера поздравили и наградили президента клуба Рената Ахметова. За 25 лет его руководства команда стала 13-кратным чемпионом Украины, много раз выигрывали кубки, плюс к этому всему достижение – последний кубок УЕФА, который тоже брал "Шахтер". Мне хотелось бы сыграть с ними боевой хороший матч, конечно, с положительным результатом, а как будет, мне сложно сказать. Команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что практически сборная Бразилии. Будет непросто", – сказал главный тренер "Шерифа".
Накануне матча по регламенту желто-черные должны провести открытую тренировку на стадионе "Олимпийский". Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Шериф" начнется во вторник в 22.00.
В первом матче тираспольский клуб обыграл "горняков" на своем поле со счетом 2:0. Ответная игра между чемпионами Молдовы и Украины завершит групповую кампанию Лиги чемпионов. В квартете D "Шериф" идет на третьем месте (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл). "Интер" второй (10 баллов), "Реал" возглавляет группу с 12 очками.
Игроки Шерифа в Лиге чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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