https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-front-natsionalnogo-spaseniya-46984847.html

Таубер: объявляем о создании "фронта национального спасения"

Таубер: объявляем о создании "фронта национального спасения"

Отстраненный кандидат в мэры Бельц Марина Таубер объявила о создании единого фронта против "захвата государства".

2021-12-06T11:49+0200

2021-12-06T11:49+0200

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Молдова проходит через очень напряженный момент, который угрожает демократическим институтам и всей стране в целом. Такое заявление сделала на брифинге перед заседанием парламента депутат фракции "Шор" и отстраненный кандидат в мэры Бельц Марина Таубер. "Начался комплексный процесс по захвату государства и политическому подчинению всех институтов", – отметила депутат. Заявление сделано в связи с событиями на выборах мэра Бельц, второй тур которых был приостановлен после отстранения Таубер, которая была одним из кандидатов на пост примара.В связи с этим она уточнила, что Партия "Шор" не оставит без реакции все произошедшие за последние дни события. Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.

https://ru.sputnik.md/20211206/cheban-sobytiya-beltsy-46982419.html

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в молдове, бельцы, молдова, марина таубер