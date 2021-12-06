https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-obzhalovala-reshenie-tsik-priostanovlenii-vtorogo-tura-vyborov-beltsakh-47001199.html
Таубер обжаловала решение ЦИК о приостановлении второго тура выборов в Бельцах
Таубер обжаловала решение ЦИК о приостановлении второго тура выборов в Бельцах
Таубер считает, что Центризбирком превысил свои полномочия и принял решение, которое не предусмотрено в избирательном кодексе.
2021-12-06T17:45+0200
2021-12-06T17:45+0200
2021-12-06T17:49+0200
общество
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марина таубер
выборы мэра
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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Депутат Марина Таубер обжаловала в суде решение Центральной избирательной комиссии о приостановлении второго тура местных выборов в Бельцах. По ее словам, таким образом, она обнаружила, что "члены ЦИК серьезно превысили свои полномочия, установленные законом, издали незаконный административный акт, который напрямую затрагивает мои законные интересы как конкурента на выборах, которые в первом туре я набрала около 48% от голоса жителей Бельц".Выборы в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонки Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.Второй тур выборов в Бельцах, кто кандидатыВ понедельник, 6 декабря, ЦИК установила дату проведения второго тура досрочных выборов мэра в Бельцах на 19 декабря. Кандидаты, прошедшие во второй тур, - Николай Григоришин и Борис Маркоч. В тот же день в PAS заявили о снятии своего кандидата "во избежание спекуляций".
https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-front-natsionalnogo-spaseniya-46984847.html
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в молдове, бельцы, молдова, марина таубер, выборы мэра
Таубер обжаловала решение ЦИК о приостановлении второго тура выборов в Бельцах
17:45 06.12.2021 (обновлено: 17:49 06.12.2021)
Марина Таубер считает, что Центризбирком превысил свои полномочия и принял решение, которое не предусмотрено в избирательном кодексе.
КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Депутат Марина Таубер обжаловала в суде решение Центральной избирательной комиссии о приостановлении второго тура местных выборов в Бельцах.
"Решение ЦИК незаконно, поскольку Избирательный кодекс не предусматривает процедуры приостановки выборов. Кроме того, на момент вынесения решения ЦИК не существовало безотзывного судебного решения", - написала Таубер на своей странице в Facebook.
По ее словам, таким образом, она обнаружила, что "члены ЦИК серьезно превысили свои полномочия, установленные законом, издали незаконный административный акт, который напрямую затрагивает мои законные интересы как конкурента на выборах, которые в первом туре я набрала около 48% от голоса жителей Бельц".
Выборы в Бельцах
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).
Исключение Таубер из предвыборной гонки
Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.
Второй тур выборов в Бельцах, кто кандидаты
В понедельник, 6 декабря, ЦИК установила дату проведения второго тура досрочных выборов мэра в Бельцах на 19 декабря.
Кандидаты, прошедшие во второй тур, - Николай Григоришин и Борис Маркоч.
В тот же день в PAS заявили о снятии своего кандидата "во избежание спекуляций".