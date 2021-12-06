https://ru.sputnik.md/20211206/tramp-tennis-covid-46977460.html

Мир за сутки: теннисный триумф, соцсеть Трампа и ситуация с COVID

Мир за сутки: теннисный триумф, соцсеть Трампа и ситуация с COVID

Мир за сутки: соцсеть Трампа, теннисный триумф и ситуация с COVID

2021-12-06T09:08+0200

2021-12-06T09:08+0200

2021-12-06T09:26+0200

в мире

кубок дэвиса

дональд трамп

большой теннис

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Сборная России впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса. Теннисная сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса, сообщает РИА Новости. Финал самого престижного турнира для национальных команд проходил в Мадриде. Соперниками россиян стала хорватская сборная.В одиночных матчах россиянин Андрей Рублев победил Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Даниил Медведев также переиграл своего соперника – Марина Чилича – 7:6 (9:7), 6:2. На парную игру были заявлены Рублев и Аслан Карацев – они должны были противостоять дуэту Николы Мектича и Мате Павича. Однако после двух побед в "одиночках" матч не понадобился.Обладателями Кубка Дэвиса стали Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской. Примечательно, что капитан россиян Шамиль Тарпищев на соревновании в качестве капитана получил в подарок торт в честь 100-го матча, проведенного им в качестве капитана.Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, они считаются самым престижным турниром для национальных команд. Первой награды сборная России добилась в 2002 году, второй - в 2006 году.Соцсеть Трампа может получить 1 миллиард долларовСоцсеть, которую создает бывший президент США Дональд Трамп, в скором времени получит инвестиций более чем на один миллиард долларов. Об этом объявила компания Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданная ею компания для инвестиций Digital World Acquisition Corp. В Trump Media & Technology заверяют, что получили обязательства инвестиций от "разнообразной группы институциональных инвесторов"."TMTG будет в более сильной позиции в обороне против тирании больших технологий", – говорится в заявлении Трампа.В октябре Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021 года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды"). Ожидается, что новая соцсеть будет запущена в первом квартале 2022 года.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 265 миллионов.На утро 6 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 265 825 855. Из них 5 255 457 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 085 361). Следом идут Индия (34 633 255) и Бразилия (22 143 091).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 523 316), Россия (9 630 296), Турция (8 903 087), Франция (8 021 237), Иран (6 134 465), Аргентина (5 340 676) и Испания (5 202 958).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 668 794 случая заражения, в Румынии – 1 786 036.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 366 256. В воскресенье профильное министерство сообщило о 94 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9217, выздоровели 350 497 человека.

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в мире, кубок дэвиса, дональд трамп, большой теннис