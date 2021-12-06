https://ru.sputnik.md/20211206/tuman-rabota-aeroport-46981125.html
Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен
Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен
Пассажиры, направляющиеся в Кишинев из румынской столицы вынуждены были лететь в другой город.
2021-12-06T10:15+0200
2021-12-06T10:15+0200
2021-12-06T10:18+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
яссы
рейс
международный аэропорт кишинева
туман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/368/17/3681731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7c34f6aa025c3d4eee146a5d3732a86.jpg
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Рейс Бухарест – Кишинев перенаправлен в Яссы. Коррективы в расписание авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева внесли из-за густого тумана в Молдове. Самолет должен был приземлится в молдавской столице, но не смог из-за плохой видимости. Напомним, из-за тумана в республике объявлен "желтый код", он будет активен до 18.00.По данным метеорологов, на протяжении дня продержится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.
https://ru.sputnik.md/20211206/moldova-zheltyy-kod-tuman-46979765.html
кишинев
молдова
яссы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/368/17/3681731_283:0:1723:1080_1920x0_80_0_0_0bf86fbc1acef6404371d546e6e5f11f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, яссы, рейс, международный аэропорт кишинева, туман
Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен
10:15 06.12.2021 (обновлено: 10:18 06.12.2021)
Пассажиры, направляющиеся в Кишинев из румынской столицы, вынуждены были приземлиться в другом городе.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Рейс Бухарест – Кишинев перенаправлен в Яссы. Коррективы в расписание авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева внесли из-за густого тумана в Молдове.
Самолет должен был приземлится в молдавской столице, но не смог из-за плохой видимости.
Напомним, из-за тумана в республике объявлен "желтый код", он будет активен до 18.00.
По данным метеорологов, на протяжении дня продержится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.