https://ru.sputnik.md/20211206/tuman-rabota-aeroport-46981125.html

Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен

Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен

Пассажиры, направляющиеся в Кишинев из румынской столицы вынуждены были лететь в другой город.

2021-12-06T10:15+0200

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туман

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Рейс Бухарест – Кишинев перенаправлен в Яссы. Коррективы в расписание авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева внесли из-за густого тумана в Молдове. Самолет должен был приземлится в молдавской столице, но не смог из-за плохой видимости. Напомним, из-за тумана в республике объявлен "желтый код", он будет активен до 18.00.По данным метеорологов, на протяжении дня продержится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.

https://ru.sputnik.md/20211206/moldova-zheltyy-kod-tuman-46979765.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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