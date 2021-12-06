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https://ru.sputnik.md/20211206/tuman-rabota-aeroport-46981125.html
Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен
Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен
Пассажиры, направляющиеся в Кишинев из румынской столицы вынуждены были лететь в другой город.
2021-12-06T10:15+0200
2021-12-06T10:18+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
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рейс
международный аэропорт кишинева
туман
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Рейс Бухарест – Кишинев перенаправлен в Яссы. Коррективы в расписание авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева внесли из-за густого тумана в Молдове. Самолет должен был приземлится в молдавской столице, но не смог из-за плохой видимости. Напомним, из-за тумана в республике объявлен "желтый код", он будет активен до 18.00.По данным метеорологов, на протяжении дня продержится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.
https://ru.sputnik.md/20211206/moldova-zheltyy-kod-tuman-46979765.html
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в молдове, кишинев, молдова, яссы, рейс, международный аэропорт кишинева, туман

Густой туман сказался на работе аэропорта: один рейс был перенаправлен

10:15 06.12.2021 (обновлено: 10:18 06.12.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoМеждународный аэропорт Кишинев
Международный аэропорт Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пассажиры, направляющиеся в Кишинев из румынской столицы, вынуждены были приземлиться в другом городе.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Рейс Бухарест – Кишинев перенаправлен в Яссы. Коррективы в расписание авиарейсов в Международном аэропорту Кишинева внесли из-за густого тумана в Молдове.
Самолет должен был приземлится в молдавской столице, но не смог из-за плохой видимости.
Напомним, из-за тумана в республике объявлен "желтый код", он будет активен до 18.00.
По данным метеорологов, на протяжении дня продержится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Туман - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Общество
В Молдове – "желтый код": страну накрыло туманом
09:19
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от -2 до +3.
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