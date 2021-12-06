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Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"
Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"
Человек должен хорошо работать а не быть просто хорошим
2021-12-06T08:00+0200
2021-12-06T08:00+0200
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Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"
Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"
Словосочетание "хорошие люди" несет в себе, несомненно, позитивный посыл, однако если задуматься, что именно за ним стоит, то это начинает вызывать вопросы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-мэр Кишинева, ветеран молдавской политики Серафим Урекян.Оценивать государственных мужей нужно не по абстрактным принципам "хороший" это или "плохой" человек, а исключительно по качеству их работы."Для меня критерий оценки – работает ли человек в рамках закона. Имеет ли он опыт для работы в той или иной структуре. Мне близок принцип Дэн Сяопина – мне безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей", - отметил Урекян.Не стоит раздавать оценки себе или своему электорату, политики обязаны работать во благо всего общества, а не для его "хорошей", по их мнению, части, утверждает ветеран молдавской политики.Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" во время предвыборной кампании позиционировали себя как честных и хороших людей. С тех пор словосочетание "хорошие люди" используется порой в ироничном смысле.
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серафим урекян, молдова, майя санду, pas, аудио

Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"

08:00 06.12.2021
Радио
Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Экс-примар Кишинева и ветеран молдавской политики недоумевает от самоназвания правящей де-факто в стране партии.
Словосочетание "хорошие люди" несет в себе, несомненно, позитивный посыл, однако если задуматься, что именно за ним стоит, то это начинает вызывать вопросы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-мэр Кишинева, ветеран молдавской политики Серафим Урекян.

"Можно сказать – хорошая корова дает много жирного молока. Хорошая свинья – дает хорошее сало, сейчас его пропагандируют. Но то, что человек хороший, наверное, можно определить только в конце его жизни. Ведь у любого могут быть ошибки и отклонения и можешь сразу быть переброшен из хороших людей в плохие", - сказал собеседник.

Оценивать государственных мужей нужно не по абстрактным принципам "хороший" это или "плохой" человек, а исключительно по качеству их работы.
"Для меня критерий оценки – работает ли человек в рамках закона. Имеет ли он опыт для работы в той или иной структуре. Мне близок принцип Дэн Сяопина – мне безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей", - отметил Урекян.
Не стоит раздавать оценки себе или своему электорату, политики обязаны работать во благо всего общества, а не для его "хорошей", по их мнению, части, утверждает ветеран молдавской политики.

"Но "хорошие люди" мышей не особо ловят, и меня это беспокоит. Ведь страна не принадлежит только им. Мы избирали руководителей страны не по их критериям оценки, а для всех людей", – резюмировал собеседник.

Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" во время предвыборной кампании позиционировали себя как честных и хороших людей. С тех пор словосочетание "хорошие люди" используется порой в ироничном смысле.
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