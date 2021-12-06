https://ru.sputnik.md/20211206/urekyan-khoroshaya-korova-ili-svinya--eto-ponyatno-no-chto-takoe-khoroshie-lyudi-46911929.html

Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"

Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"

Человек должен хорошо работать а не быть просто хорошим

2021-12-06T08:00+0200

2021-12-06T08:00+0200

2021-12-06T08:00+0200

радио

серафим урекян

молдова

майя санду

pas

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Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди" Урекян: хорошая корова или свинья — это понятно, но что такое "хорошие люди"

Словосочетание "хорошие люди" несет в себе, несомненно, позитивный посыл, однако если задуматься, что именно за ним стоит, то это начинает вызывать вопросы – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-мэр Кишинева, ветеран молдавской политики Серафим Урекян.Оценивать государственных мужей нужно не по абстрактным принципам "хороший" это или "плохой" человек, а исключительно по качеству их работы."Для меня критерий оценки – работает ли человек в рамках закона. Имеет ли он опыт для работы в той или иной структуре. Мне близок принцип Дэн Сяопина – мне безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей", - отметил Урекян.Не стоит раздавать оценки себе или своему электорату, политики обязаны работать во благо всего общества, а не для его "хорошей", по их мнению, части, утверждает ветеран молдавской политики.Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" во время предвыборной кампании позиционировали себя как честных и хороших людей. С тех пор словосочетание "хорошие люди" используется порой в ироничном смысле.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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серафим урекян, молдова, майя санду, pas, аудио