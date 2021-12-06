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В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана
В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана
Густой туман продержится до утра.
2021-12-06T20:37+0200
2021-12-06T20:38+0200
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба обновила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране.Предупреждение будет активно до 9.00 вторника, 7 декабря."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как обезопасить себя при вождении в туман – советы водителям &gt;&gt;&gt;Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.
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синоптики, туман, погода

В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана

20:37 06.12.2021 (обновлено: 20:38 06.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausCeata
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Густой туман продержится до утра следующего дня, в связи с чем синоптики выступили с предупреждением.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба обновила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране.
Предупреждение будет активно до 9.00 вторника, 7 декабря.
"В указанный период сохранится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Как обезопасить себя при вождении в туман – советы водителям >>>
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.
Растения, покрытые инеем - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
В Молдове резко похолодает, объявлен "желтый код"
2 декабря, 14:37
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