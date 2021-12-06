https://ru.sputnik.md/20211206/v-moldove-obnovlen-zheltyy-kod-iz-za-tumana-47007998.html

В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана

В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана

Густой туман продержится до утра.

2021-12-06T20:37+0200

2021-12-06T20:37+0200

2021-12-06T20:38+0200

синоптики

туман

погода

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба обновила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране.Предупреждение будет активно до 9.00 вторника, 7 декабря."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как обезопасить себя при вождении в туман – советы водителям >>>Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.

https://ru.sputnik.md/20211202/moldove-rezko-pokholodaet-obyavlen-zheltyy-kod-46890123.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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