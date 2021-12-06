https://ru.sputnik.md/20211206/v-moldove-obnovlen-zheltyy-kod-iz-za-tumana-47007998.html
В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана
В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана
Густой туман продержится до утра.
2021-12-06T20:37+0200
2021-12-06T20:37+0200
2021-12-06T20:38+0200
синоптики
туман
погода
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба обновила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране.Предупреждение будет активно до 9.00 вторника, 7 декабря."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как обезопасить себя при вождении в туман – советы водителям >>>Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.
https://ru.sputnik.md/20211202/moldove-rezko-pokholodaet-obyavlen-zheltyy-kod-46890123.html
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Александр Исаев
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синоптики, туман, погода
В Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана
20:37 06.12.2021 (обновлено: 20:38 06.12.2021)
Густой туман продержится до утра следующего дня, в связи с чем синоптики выступили с предупреждением.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба обновила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом по всей стране.
Предупреждение будет активно до 9.00 вторника, 7 декабря.
"В указанный период сохранится туман с видимостью до 500 метров, местами до 200 метров и меньше", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.