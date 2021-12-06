https://ru.sputnik.md/20211206/vernidub-ya-rad-byt-na-ukraine-i-igrat-protiv-shakhtera-47008267.html

Вернидуб: я рад быть на Украине и играть против "Шахтера"

Вернидуб: я рад быть на Украине и играть против "Шахтера"

Главный тренер "Шерифа" отметил боевой настрой своей команды и признался, что в составе есть некоторые потери.

2021-12-06T20:52+0200

2021-12-06T20:52+0200

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спорт

украина

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал квартет D в Лиге чемпионов "группой смерти". Об этом наставник желто-черных заявил в преддверии ответного матча с донецким "Шахтером", который состоится 7 декабря в Киеве.Наставник желто-черных отметил боевой настрой своей команды и признался, что в составе есть некоторые потери. Из-за проблем со здоровьем в Тирасполе остались Мусса Киабу и Жасур Яхшибоев."Обойма есть. Ребята, которые прошли тринадцать игр, будут готовы и завтра. Принцип у меня один: на поле выходят сильнейшие", - заявил Вернидуб.Украинский наставник тираспольского клуба заострил внимание на статусе соперника и своем особом отношении к Украине."Я рад быть на Украине и играть против "Шахтера" на этом прекрасном стадионе. Это будет завершающая игра группового этапа Лиги чемпионов. Поверьте, я знаю "Шахтер". Это клуб с дорогими профессиональными футболистами и множеством техничных бразильцев. "Шахтер" захочет завтра взять реванш", - подытожил Юрий Вернидуб.Тираспольский "Шериф" победил донецкий "Шахтер" в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов (2:0) и завершит лигочемпионскую кампанию поединком против "горняков". Ответный матч "Шахтер" - "Шериф" состоится 7 декабря в Киеве на стадионе "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

https://ru.sputnik.md/20211206/roberto-de-dzerbi-sherif-budet-vazhnyy-match-47007208.html

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украина, фк "шериф"