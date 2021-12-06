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ВОЗ обнародовала неожиданные данные о смертности от штамма "омикрон"
ВОЗ обнародовала неожиданные данные о смертности от штамма "омикрон"
Эксперты высказались о потенциальной летальности нового штамма коронавируса "омикрон".
2021-12-06T23:15+0200
2021-12-06T23:15+0200
коронавирус
в мире
воз
штаммы
всемирная организация здравоохранения
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Смертельных случаев у заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлено не было. Об этом сообщают Известия со ссылкой исследование, проведенное Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что для изучения нового штамма понадобится еще несколько недель.В то же время в Центре имени Гамалеи заявили о том, что через две недели сможет вынести заключение о патогенности штамма "омикрон". Об этом рассказала первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая по итогам встречи с директором НИЦ имени Гамалеи Александром Гинцбургом."Александр Леонидович Гинцбург на встрече с "Единой Россией" сказал, что омикрон-коронавирус уже в России. Через 2 недели институт Гамалеи сможет вынести заключение о его патогенности. Ждем!" – написала Буцкая в своем Telegram-канале.Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в интервью радио Sputnik также высказал мнение, что оценить особенности течения COVID-19 при заражении "омикроном" можно будет примерно через месяц."Несмотря на то, что про "омикрон" мы знаем чуть больше месяца, уже ясно, что он более быстро размножается, некоторые говорят, в три-шесть раз быстрее, чем "дельта", не опасный, пока от него никто не погибал" – отметил эксперт.По его мнению, что тяжесть протекания болезни при "омикроне" сопоставима с первоначальными штаммами времени начала пандемии. При этом новый штамм "обходит" вакцины, но пока они на него действуют. Он подчеркнул, что "омикрон" больше распространяется среди молодых людей, отчасти потому что они более активны, тем не менее в группе риска по-прежнему остаются пожилые люди с сопутствующими заболеваниями."По-прежнему группа риска – пенсионеры с сопутствующими заболеваниями. Здесь дело не в том, что "омикрон" может протекать тяжелее, скорее всего нет, а в том, что, поскольку он очень заразный, будет большое количество больных, и система здравоохранения может быть перегружена, особенно с учетом того, что параллельно протекает грипп. Люди, у которых есть хронические заболевания, ослабляющие иммунную систему, должны особенно беречься", – предупредил Николай Дурманов.Самым надежным способом защититься от инфекции по-прежнему остается вакцинация.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211206/zarazheniye-omikron-rossia-46988390.html
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в мире, воз, штаммы, всемирная организация здравоохранения

ВОЗ обнародовала неожиданные данные о смертности от штамма "омикрон"

23:15 06.12.2021
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaКитайский медработник с пробирками в лаборатории
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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Эксперты высказались о потенциальной летальности нового штамма коронавируса "омикрон".
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Смертельных случаев у заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлено не было. Об этом сообщают Известия со ссылкой исследование, проведенное Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что для изучения нового штамма понадобится еще несколько недель.
В то же время в Центре имени Гамалеи заявили о том, что через две недели сможет вынести заключение о патогенности штамма "омикрон". Об этом рассказала первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая по итогам встречи с директором НИЦ имени Гамалеи Александром Гинцбургом.
"Александр Леонидович Гинцбург на встрече с "Единой Россией" сказал, что омикрон-коронавирус уже в России. Через 2 недели институт Гамалеи сможет вынести заключение о его патогенности. Ждем!" – написала Буцкая в своем Telegram-канале.
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Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в интервью радио Sputnik также высказал мнение, что оценить особенности течения COVID-19 при заражении "омикроном" можно будет примерно через месяц.
"Несмотря на то, что про "омикрон" мы знаем чуть больше месяца, уже ясно, что он более быстро размножается, некоторые говорят, в три-шесть раз быстрее, чем "дельта", не опасный, пока от него никто не погибал" – отметил эксперт.
По его мнению, что тяжесть протекания болезни при "омикроне" сопоставима с первоначальными штаммами времени начала пандемии. При этом новый штамм "обходит" вакцины, но пока они на него действуют.
"Я думаю, что с учетом того, что омикрон-штамм множится и скоро будут миллионы, десятки миллионов случаев, где-то через месяц мы будем знать про него все", – считает ученый.
Он подчеркнул, что "омикрон" больше распространяется среди молодых людей, отчасти потому что они более активны, тем не менее в группе риска по-прежнему остаются пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.
"По-прежнему группа риска – пенсионеры с сопутствующими заболеваниями. Здесь дело не в том, что "омикрон" может протекать тяжелее, скорее всего нет, а в том, что, поскольку он очень заразный, будет большое количество больных, и система здравоохранения может быть перегружена, особенно с учетом того, что параллельно протекает грипп. Люди, у которых есть хронические заболевания, ослабляющие иммунную систему, должны особенно беречься", – предупредил Николай Дурманов.
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Самым надежным способом защититься от инфекции по-прежнему остается вакцинация.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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