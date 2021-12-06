https://ru.sputnik.md/20211206/zamglavy-odkb---o-tom-kakim-budet-otvet-stranam-nato-46994542.html

Замглавы ОДКБ - о том, каким будет ответ странам НАТО

Замглавы ОДКБ - о том, каким будет ответ странам НАТО

Замглавы ОДКБ - о том, каким будет ответ странам НАТО

2021-12-06T22:21+0200

2021-12-06T22:21+0200

2021-12-06T22:21+0200

видео

нато

военные учения

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Об итогах работы Организации Договора о коллективной безопасности и планах на следующий год замгенсека ОДКБ Валерий Семериков рассказал ведущему, политологу Армену Гаспаряну.- Что удалось сделать за 2021 год, а что из планов перейдет на 2022 год?- К наиболее важным итогам стоит отнести то, что в 2021 году в государствах-членах нашей организации были завершены ратификационные процедуры комплекта документов, которые определяют создание системы партнерства и наблюдательства ОДКБ. Над созданием этой системы мы долго работали, в этом году нам удалось завершить проект. Второй важный момент – мы продвинулись в нашей миротворческой деятельности. В первую очередь это связано с тем, что в целях создания условий для задействования миротворческого потенциала ОДКБ и участия наших коллективных миротворческих сил в миротворческих миссиях, проводимых по мандату Совета безопасности ООН, были внесены соответствующие изменения в основные нормативные документы.Большое внимание уделялось укреплению системы безопасности организации в течение года. Несмотря на пандемию, мы провели практически все мероприятия, связанные с подготовкой наших коллективных сил. Большая часть крупномасштабных учений прошла в центрально-азиатском регионе и на территории республики Таджикистан. Считаем, что это определенным образом способствовало нормализации обстановки в таджико-афганском приграничье. Помимо войсковых учений, несмотря на пандемию, мы провели в формате организации комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие терроризму, незаконного оборота наркотиков и пресечению незаконной миграции.Важной в текущем году явилась и регламентация соответствующим соглашением основ материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ, а также утверждение плана оснащения КСОР современными образцами вооружения военной и специальной техникой.В этом году главы государств приняли решение о создании координационного совета по биологической безопасности. Думаю, что в начале 2022 года мы уже организуем его работу.В 2022 году у нас запланированы учения, тренировки, операции, в частности мы планируем провести учения с коллективными силами оперативного реагирования, с силами и средствами разведки и силами и средствами материально-технического обеспечения ОДКБ. Учения планируем провести на территории Казахстана. Одновременно планируем учения на территории Таджикистана, Киргизии.- Станет ли ситуация на таджико-афганской границе основополагающей темой в сфере внимания ОДБК на 2022 год?- Афганистан сегодня – это особая проблема, особая точка в нашем центрально-азиатском регионе. Афганистан на протяжении длительного времени вызывал всегда обеспокоенность. Угрозы и вызовы, которые исходят из Афганистана, - это наркотики, незаконная миграция, терроризм. Но со сменой власти в Афганистане и с выводом коалиционных сил НАТО, мы отмечаем на территории страны большое количество боевиков, различных террористических организаций, есть перспективы гуманитарной катастрофы, которую мы не исключаем в случае определенной политики нынешнего правительства. Все это создает напряженную обстановку на границе Таджикистана и Афганистана. С учетом этого, наши специалисты постоянно изучают обстановку на границе, и в этом году мы можем констатировать, что ситуация относительно спокойная и контролируемая. В формате организации был проведен определенный комплекс мероприятий по снижению напряженности в таджико-афганском приграничье, со стороны государств-членов ОДКБ республике Таджикистан была оказана соответствующая военно-техническая и гуманитарная помощь.Обстановка на таджикого-афгансткой границе во многом будет зависеть от того, насколько новая власть будет способна выстраивать отношения внутри страны, с внешними партнерами, как власти будут бороться с терроризмом, как будут решать проблему легального производства наркотиков.- Возможно ли условное повторения учений ОДБК "Нерушимое братство-2021" уже на европейском направлении?- Если в планах на 2022 год у нас появятся учения на территории Белоруссии, то мы их обязательно проведем. Если будет складываться кризисная ситуация в регионе, то мы, в соответствии с договором и положением о кризисном реагировании, будем готовить предложения по задействованию всего нашего комплекса и нашего потенциала для локализации той или иной кризисной ситуации. Решения об этих мероприятиях будут приниматься Советом коллективной безопасности.- С огромным удивлением весь 2021 год встречаю информацию в СМИ о равномерности появления угроз на постсоветском пространстве. Есть афганский фактор, переходящий в Таджикистан, есть неспокойный Кавказ, есть Прибалтика и т.д. С точки зрения профессионала, насколько равномерно сейчас распределены угрозы на этом контуре?- Не может быть равномерного распределения угроз. Зона ответственности ОДКБ – Кавказский регион, восточно-европейский, центрально-азиатский. Везде есть свои особенности. Мы можем говорить о традиционных вызовах и угрозах. Это международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, незаконная миграция, вопросы, связанные с кибербезопасностью и др. На фоне напряженности, которая образовалась в различных областях, накопился большой конфликтный потенциал во всех регионах. Этот конфликтный потенциал формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов. Если характеризовать сегодняшнее состояние дел в нашей зоне ответственности, то в восточно-европейском регионе, и все это видят, НАТО по надуманным предлогам осуществляет наращивание своих военных группировок и развитие военной инфраструктуры на территории восточно-европейских стран и Балтии, в непосредственной близости от границ Белоруссии и России. С другой стороны, значительно увеличилось количество учений, мы тоже это отмечаем, вблизи государств нашей организации, и не только в восточно-европейском регионе. Провокационная направленность учений и других мероприятий, которые проводятся силами НАТО, почему-то остается незамеченной для международных организаций. Наряду с мерами военного давления США и ЕС осуществляют беспрецедентное всестороннее давление на Белоруссию и Россию с использованием санкций, рестрикций, вплоть до вмешательства во внутренние дела, что представляет собой серьезную угрозу.Что касается боеготовности наших сил – в состав коллективных сил нашей организации входят самые боеготовные и подготовленные подразделения, части и соединения. Этот факт отмечают и все наблюдатели.

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видео, нато, военные учения