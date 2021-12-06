https://ru.sputnik.md/20211206/zarazheniye-omikron-rossia-46988390.html
Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявлены в России
Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявлены в России
В России подтверждены два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов, прибывших из ЮАР.
2021-12-06T14:03+0200
2021-12-06T14:03+0200
2021-12-06T14:03+0200
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россия
штаммы
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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В России подтверждены два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов, прибывших из ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.При этом в пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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россия, штаммы
Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявлены в России
Два случая заражения штаммом "омикрон" были выявлены на территории России.
КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В России подтверждены два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов, прибывших из ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", – говорится в сообщении ведомства.
При этом в пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".