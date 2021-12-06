https://ru.sputnik.md/20211206/zarazheniye-omikron-rossia-46988390.html

Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявлены в России

Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявлены в России

В России подтверждены два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов, прибывших из ЮАР.

2021-12-06T14:03+0200

2021-12-06T14:03+0200

2021-12-06T14:03+0200

коронавирус

россия

штаммы

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КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В России подтверждены два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса у пациентов, прибывших из ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.При этом в пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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россия, штаммы