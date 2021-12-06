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Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
Парламента Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
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В ходе заседания в понедельник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.
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Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год

11:18 06.12.2021 (обновлено: 11:21 06.12.2021)
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Депутаты парламента Молдовы собрались на очередное заседание.
В ходе заседания в понедельник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.
В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.
Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.
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