https://ru.sputnik.md/20211206/zasedanie-parlament-moldova-46981329.html

Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год

Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год

Парламента Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год

2021-12-06T11:18+0200

2021-12-06T11:18+0200

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В ходе заседания в понедельник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.

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в молдове, молдова, видео