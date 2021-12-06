https://ru.sputnik.md/20211206/zasedanie-parlament-moldova-46981329.html
Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
Парламента Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
2021-12-06T11:18+0200
2021-12-06T11:18+0200
2021-12-06T11:21+0200
видео
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/46982652_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_b976cb65f2b3c07177ab71f0fcd7db5b.jpg
В ходе заседания в понедельник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/46982652_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_9adffa46d39436221e103f10cccb2616.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, видео
Парламент Молдовы обсуждает бюджет страны на 2022 год
11:18 06.12.2021 (обновлено: 11:21 06.12.2021)
Депутаты парламента Молдовы собрались на очередное заседание.
В ходе заседания в понедельник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о госбюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022 год и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.
В первом чтении проект государственного бюджета Молдовы на 2022 год был принят на заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами депутатов.
Согласно проекту, ожидаются доходы госбюджета в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит – 15,14 миллиарда леев.