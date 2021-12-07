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Сообщение о бомбе: администрацию президента Молдовы оцепили
Сообщение о бомбе: администрацию президента Молдовы оцепили
Территория вокруг здания администрации президента Молдовы оцеплена, на месте работает полиция. 07.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-07T10:47+0200
2021-12-07T10:47+0200
2021-12-07T11:27+0200
в молдове
общество
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кишинев
администрация президента
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в администрации президента поступило в полицию. На данный момент здание оцепили. На месте машина скорой помощи, саперы и другие специальные службы. Дополнительную информацию позже предоставит кишиневская полиция.В Молдове нередки случаи ложных сообщений о бомбе в зданиях госучреждений страны. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, кишинев, администрация президента, сообщение о бомбе
Сообщение о бомбе: администрацию президента Молдовы оцепили
10:47 07.12.2021 (обновлено: 11:27 07.12.2021)
Территория вокруг здания администрации президента Молдовы оцеплена, на месте работает полиция.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в администрации президента поступило в полицию.
На данный момент здание оцепили. На месте машина скорой помощи, саперы и другие специальные службы.
Дополнительную информацию позже предоставит кишиневская полиция.
В Молдове нередки случаи ложных сообщений о бомбе в зданиях госучреждений страны.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.