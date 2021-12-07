https://ru.sputnik.md/20211207/administratsiya-prezident-moldova-47014518.html

Сообщение о бомбе: администрацию президента Молдовы оцепили

Сообщение о бомбе: администрацию президента Молдовы оцепили

Территория вокруг здания администрации президента Молдовы оцеплена, на месте работает полиция. 07.12.2021, Sputnik Молдова

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в молдове

общество

молдова

кишинев

администрация президента

сообщение о бомбе

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Сообщение о бомбе в администрации президента поступило в полицию. На данный момент здание оцепили. На месте машина скорой помощи, саперы и другие специальные службы. Дополнительную информацию позже предоставит кишиневская полиция.В Молдове нередки случаи ложных сообщений о бомбе в зданиях госучреждений страны. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

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в молдове, молдова, кишинев, администрация президента, сообщение о бомбе