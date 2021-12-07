Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211207/benzin-diztoplivo-tseny-47019273.html
Бензин и дизтопливо продолжают медленно дешеветь: НАРЭ публикует цены
Бензин и дизтопливо продолжают медленно дешеветь: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 8 декабря.
2021-12-07T12:43+0200
2021-12-07T12:43+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2011/48/20114846_0:289:2615:1760_1920x0_80_0_0_abfedb569e6dee8b1d185e7ac0b5af53.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 8 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на девять банов, цена опустится до 20,17 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на десять банов – до 17,28 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2011/48/20114846_0:44:2615:2005_1920x0_80_0_0_4dfbdc26eb2bedd1c8e349ddfd21fc4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и дизтопливо продолжают медленно дешеветь: НАРЭ публикует цены

12:43 07.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтозаправка
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 8 декабря.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 8 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на девять банов, цена опустится до 20,17 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на десять банов – до 17,28 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19
14:10Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден
13:40Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция
13:12Попеску назвал главные преимущества членства Молдовы в СНГ
12:43Бензин и дизтопливо продолжают медленно дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:20Обыски в тюрьмах: задержаны 24 человека, нескольких заключенных допросят
11:47В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег
11:18Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента
10:53"Шахтер" – "Шериф" – заключительная лигочемпионская серия
10:47Сообщение о бомбе: администрацию президента Молдовы оцепили
09:56Где в Кишиневе 7 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Опрос: леволиберальные ценности – раскол для западного общества
09:22Мир за сутки: бойкот Олимпиады, претендент на "Оскар" и ситуация с COVID
09:00Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
08:48В двух тюрьмах Молдовы проходят обыски
08:30Как спасти экономику Молдовы – мнение российских экспертов
08:00Брутер: власти давно играют с народом в "кальмара" – еще до выхода сериала
07:30Важно гражданам Молдовы, путешествующим в Великобританию
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 декабря