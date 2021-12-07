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Мир за сутки: бойкот Олимпиады, претендент на "Оскар" и ситуация с COVID
Мир за сутки: бойкот Олимпиады, претендент на "Оскар" и ситуация с COVID
Мир за сутки: бойкот Олимпиады, претендент на "Оскар" и ситуация с COVID
2021-12-07T09:22+0200
2021-12-07T09:25+0200
в мире
олимпиада
кинопремия оскар
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Власти Соединенных Штатов не будут присутствовать на Зимней Олимпиаде в Китае. Об этом сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.Она также отметила, что объявленный властями дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде."Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на 100% мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр", – сказала представитель Белого дома.Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список номинантов на "Оскар"Драма российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" включена в лонг-лист киноакадемии "Оскар". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов кинопремии.Наряду с российской картиной, на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" заявлена украинская лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги", картина из Узбекистана "Две тысячи песен Фариды", фильм от Киргизии "Шамбала", "Желтая кошка" от Казахстана. Всего, сообщили организаторы, заявки на участие в конкурсе были получены от 93 стран, а новичком категории в этом году стала Сомали, впервые выдвинувшая свой фильм на "Оскар".Согласно требованиям категории "Лучший иностранный художественный фильм", в ней могут участвовать картины, более 40 минут которых были произведены за пределами США и свыше 50% диалогов в которых происходит не на английском языке.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 266 миллионов.На утро 7 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 266 400 996. Из них 5 262 134 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 278 242). Следом идут Индия (34 641 561) и Бразилия (22 147 476).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 574 291), Россия (9 661 865), Турция (8 923 120), Франция (8 021 594), Иран (6 137 821), Аргентина (5 343 153) и Испания (5 202 958).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 673 839 случаев заражения, в Румынии – 1 786 839.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 366 751. В понедельник профильное министерство сообщило о 495 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9244, выздоровели 351 003 человека.
https://ru.sputnik.md/20210923/pekin-zimnyaya-olimpiada-2022-bolelschik-44979466.html
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в мире, олимпиада, кинопремия оскар

Мир за сутки: бойкот Олимпиады, претендент на "Оскар" и ситуация с COVID

09:22 07.12.2021 (обновлено: 09:25 07.12.2021)
CC BY 2.0 / Scazon / Olympic FlagОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
CC BY 2.0 / Scazon / Olympic Flag
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Власти Соединенных Штатов не будут присутствовать на Зимней Олимпиаде в Китае. Об этом сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", – сказала Псаки.

Она также отметила, что объявленный властями дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде.
"Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на 100% мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр", – сказала представитель Белого дома.
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Пекинская зимняя Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков
23 сентября, 20:00

Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список номинантов на "Оскар"

Драма российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" включена в лонг-лист киноакадемии "Оскар". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов кинопремии.

Наряду с российской картиной, на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" заявлена украинская лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги", картина из Узбекистана "Две тысячи песен Фариды", фильм от Киргизии "Шамбала", "Желтая кошка" от Казахстана. Всего, сообщили организаторы, заявки на участие в конкурсе были получены от 93 стран, а новичком категории в этом году стала Сомали, впервые выдвинувшая свой фильм на "Оскар".

Согласно требованиям категории "Лучший иностранный художественный фильм", в ней могут участвовать картины, более 40 минут которых были произведены за пределами США и свыше 50% диалогов в которых происходит не на английском языке.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 266 миллионов.
На утро 7 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 266 400 996. Из них 5 262 134 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 278 242). Следом идут Индия (34 641 561) и Бразилия (22 147 476).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 574 291), Россия (9 661 865), Турция (8 923 120), Франция (8 021 594), Иран (6 137 821), Аргентина (5 343 153) и Испания (5 202 958).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 673 839 случаев заражения, в Румынии – 1 786 839.
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 366 751. В понедельник профильное министерство сообщило о 495 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9244, выздоровели 351 003 человека.
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