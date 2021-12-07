https://ru.sputnik.md/20211207/bruter-vlasti-davno-igrayut-s-narodom-v-kalmara--esche-do-vykhoda-seriala-46981815.html
Брутер: власти давно играют с народом в "кальмара" – еще до выхода сериала
Брутер: власти давно играют с народом в "кальмара" – еще до выхода сериала
Власть в Молдове слишком оторвана от народа
2021-12-07T08:00+0200
2021-12-07T08:00+0200
2021-12-07T08:00+0200
радио
молдова
политика
власть
марина таубер
народ
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Брутер: власти давно играют с народом в "кальмара" – еще до выхода сериала
Брутер: власти давно играют с народом в "кальмара" – еще до выхода сериала
Ситуация со вторым туром местных выборов в Бельцах симптоматична и говорит не только об отсутствии в стране законности, но и о прямом пренебрежении властями мнением народа – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер."Мы все заслужили то, что нашими судьбами распоряжаются люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Это следствие того, как все молдавские власти со времен Плахотнюка относились к своим гражданам", - заявил политолог.Аналитик даже сравнил политическую ситуацию в Молдове с сюжетом модного южнокорейского сериала об игре на выбывание.Собеседник с пессимизмом смотрит на перспективы сближения власти и народа в Молдове.В конце прошлой недели апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Марины Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Во избежание спекуляций, Партия PAS сообщила о том, что снимает со второго тура выборов своего кандидата в мэры Бельц Бориса Маркоча.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, политика, власть, марина таубер, народ, аудио
Брутер: власти давно играют с народом в "кальмара" – еще до выхода сериала
Политический аналитик рассказал о самой большой проблеме во взаимодействии власти и народа в Молдове.
Ситуация со вторым туром местных выборов в Бельцах симптоматична и говорит не только об отсутствии в стране законности, но и о прямом пренебрежении властями мнением народа – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог Владимир Брутер.
"Мы все заслужили то, что нашими судьбами распоряжаются люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Это следствие того, как все молдавские власти со времен Плахотнюка относились к своим гражданам", - заявил политолог.
Аналитик даже сравнил политическую ситуацию в Молдове с сюжетом модного южнокорейского сериала об игре на выбывание.
"Они стали считать, что есть "они" и есть все остальное, не заслуживающее того, чтобы его мнение хотя бы отчасти уважали. Они нас не уважают и считают, что все, что происходит в стране, является частью некой игры. Может быть это "Игра в кальмара", может быть какая-то другая, которая появилась гораздо раньше", - сказал Брутер.
Собеседник с пессимизмом смотрит на перспективы сближения власти и народа в Молдове.
"Когда ты разрешаешь так с собой поступать, с тобой начинают так поступать. И ничего уже здесь изменить нельзя", - с горечью резюмировал эксперт.
В конце прошлой недели апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Марины Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Во избежание спекуляций, Партия PAS сообщила о том, что снимает со второго тура выборов
своего кандидата в мэры Бельц Бориса Маркоча.