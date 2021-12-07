https://ru.sputnik.md/20211207/ekonomika-moldova-rossiyskie-eksperty-47000189.html
Как спасти экономику Молдовы – мнение российских экспертов
Как спасти экономику Молдовы – мнение российских экспертов
Взгляд со стороны на состояние дел в экономике Молдовы
2021-12-07T08:30+0200
2021-12-07T08:30+0200
2021-12-07T08:30+0200
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Молдова, по данным статистики, давно не является аграрной страной, поскольку продукция сельского хозяйства не является основой ее экономики. Однако и промышленной державой Молдову не назовешь. Страна услуг – именно это определение больше всего подходит для нынешнего состояния экономической ситуации в Молдове.Быть беднейшей страной в Европе – не самая приятная доля. Помимо массового оттока населения существует и психологический фактор – страну ассоциируют с провалом и неудачами.Спрашиваем у российских экспертов: Дениса Мельника, кандидата экономических наук, доцента департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ и ведущего российского винного эксперта и критика, преподавателя школы сомелье Дениса Руденко как можно попытаться решить экономические проблемы Молдовы.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Как спасти экономику Молдовы – мнение российских экспертов
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" спрашиваем российских экономистов о том, как обустроить Молдову.
Молдова, по данным статистики, давно не является аграрной страной, поскольку продукция сельского хозяйства не является основой ее экономики. Однако и промышленной державой Молдову не назовешь. Страна услуг – именно это определение больше всего подходит для нынешнего состояния экономической ситуации в Молдове.
Быть беднейшей страной в Европе – не самая приятная доля. Помимо массового оттока населения существует и психологический фактор – страну ассоциируют с провалом и неудачами.
Спрашиваем у российских экспертов: Дениса Мельника, кандидата экономических наук, доцента департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ и ведущего российского винного эксперта и критика, преподавателя школы сомелье Дениса Руденко как можно попытаться решить экономические проблемы Молдовы.