https://ru.sputnik.md/20211207/filat-espch-reaktsiya-47020752.html
Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция
Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция
Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу Владимира Филата.
2021-12-07T13:40+0200
2021-12-07T13:40+0200
2021-12-07T13:40+0200
в молдове
общество
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил 7 декабря решение по делу бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата против Молдовы. Суд установил, что презумпция невиновности экс-премьера не была нарушена во время заседания парламента в 2015 году, в ходе которого он был лишен депутатской неприкосновенности.Сам Филат прокомментировал решение ЕСПЧ на своей странице в Facebook. По его словам, вынесенное 7 декабря постановление не касается дела, по которому он был осужден. Филат объяснил, что в данном случае рассматривалась его отдельная жалоба и позже будет вынесено новое решение. По данным экс-премьера, предметом настоящего дела также был вопрос о том, допускает ли национальное законодательство проверку законности ареста лица во время судебного разбирательства. Кроме того, суд оценил, в какой степени публичные заявления на заседании парламента об отказе от иммунитета члена парламента соответствовали или не соответствовали принципу презумпции невиновности. Филат уточнил, что решения ЕСПЧ могут быть обжалованы в Высшей палате в течение трех месяцев с даты опубликования.В 2016 году суд признал экс-премьера Филата виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорил его к 9 годам заключения. 3 декабря 2019 года он был освобожден из тюрьмы досрочно.
https://ru.sputnik.md/20210921/dengi-filata-pustyat-na-podderzhku-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-44931186.html
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в молдове, молдова, владимир филат, еспч
Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция
В ЕСПЧ опубликовали решение по делу Владимира Филата.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил 7 декабря решение по делу бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата против Молдовы. Суд установил, что презумпция невиновности экс-премьера не была нарушена во время заседания парламента в 2015 году, в ходе которого он был лишен депутатской неприкосновенности.
Сам Филат прокомментировал решение ЕСПЧ на своей странице в Facebook. По его словам, вынесенное 7 декабря постановление не касается дела, по которому он был осужден. Филат объяснил, что в данном случае рассматривалась его отдельная жалоба и позже будет вынесено новое решение.
"Постановление касается жалобы, поданной в 2016 году, в которой я сослался, среди прочего, на условия содержания под стражей, и после принятия национального механизма смягчения приговора из-за бесчеловечных и унижающих достоинство условий в пенитенциарном учреждении я получил сокращенный срок содержания под стражей", – пояснил Филат.
По данным экс-премьера, предметом настоящего дела также был вопрос о том, допускает ли национальное законодательство проверку законности ареста лица во время судебного разбирательства.
Кроме того, суд оценил, в какой степени публичные заявления на заседании парламента об отказе от иммунитета члена парламента соответствовали или не соответствовали принципу презумпции невиновности.
Филат уточнил, что решения ЕСПЧ могут быть обжалованы в Высшей палате в течение трех месяцев с даты опубликования.
В 2016 году суд признал экс-премьера Филата виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорил его к 9 годам заключения. 3 декабря 2019 года он был освобожден из тюрьмы досрочно.