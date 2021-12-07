https://ru.sputnik.md/20211207/filat-espch-reaktsiya-47020752.html

Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция

Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу Владимира Филата.

2021-12-07T13:40+0200

2021-12-07T13:40+0200

2021-12-07T13:40+0200

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил 7 декабря решение по делу бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата против Молдовы. Суд установил, что презумпция невиновности экс-премьера не была нарушена во время заседания парламента в 2015 году, в ходе которого он был лишен депутатской неприкосновенности.Сам Филат прокомментировал решение ЕСПЧ на своей странице в Facebook. По его словам, вынесенное 7 декабря постановление не касается дела, по которому он был осужден. Филат объяснил, что в данном случае рассматривалась его отдельная жалоба и позже будет вынесено новое решение. По данным экс-премьера, предметом настоящего дела также был вопрос о том, допускает ли национальное законодательство проверку законности ареста лица во время судебного разбирательства. Кроме того, суд оценил, в какой степени публичные заявления на заседании парламента об отказе от иммунитета члена парламента соответствовали или не соответствовали принципу презумпции невиновности. Филат уточнил, что решения ЕСПЧ могут быть обжалованы в Высшей палате в течение трех месяцев с даты опубликования.В 2016 году суд признал экс-премьера Филата виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорил его к 9 годам заключения. 3 декабря 2019 года он был освобожден из тюрьмы досрочно.

https://ru.sputnik.md/20210921/dengi-filata-pustyat-na-podderzhku-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-44931186.html

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в молдове, молдова, владимир филат, еспч