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Самые смешные фото домашних животных по версии Whizz Pop! 2021года
Самые смешные фото домашних животных по версии Whizz Pop! 2021года
Самые смешные фото домашних животных по версии Whizz Pop! 2021года
2021-12-07T23:17+0200
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домашние животные
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фото, фото, домашние животные

Самые смешные фото домашних животных по версии Whizz Pop! 2021года

23:17 07.12.2021
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Коты, собаки, лошади и пушистые птенцы способны превратить обычные кадры в настоящие юмористические открытки, и мы показываем вам самые удачные из них.
© Photo : Zoe Ross / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Игры с мыльными пузырями могут стать очень забавными под определенным ракурсом.

Игры с мыльными пузырями могут стать очень забавными под определенным ракурсом. - Sputnik Молдова
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© Photo : Zoe Ross / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Игры с мыльными пузырями могут стать очень забавными под определенным ракурсом.

© Photo : Kathryn Trott / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Кот Джефф всеми силами отвлекает внимание от своего брата.

Кот Джефф всеми силами отвлекает внимание от своего брата. - Sputnik Молдова
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© Photo : Kathryn Trott / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Кот Джефф всеми силами отвлекает внимание от своего брата.

© Photo : Carmen Cromer / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Золотистый ретривер Клемантина обожает "охотиться" на струю воды в саду.

Золотистый ретривер Клемантина обожает &quot;охотиться&quot; на струю воды в саду. - Sputnik Молдова
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© Photo : Carmen Cromer / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Золотистый ретривер Клемантина обожает "охотиться" на струю воды в саду.

© Photo : Mary Ellis / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Веселый конь всегда позитивно здоровается со всеми желающими.

Веселый конь всегда позитивно здоровается со всеми желающими. - Sputnik Молдова
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© Photo : Mary Ellis / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Веселый конь всегда позитивно здоровается со всеми желающими.

© Photo : Sophie Bonnefoi/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Птенцы только недавно вылупились и еще явно не понимают, как себя вести в этом большом мире.

Птенцы только недавно вылупились и еще явно не понимают, как себя вести в этом большом мире. - Sputnik Молдова
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© Photo : Sophie Bonnefoi/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Птенцы только недавно вылупились и еще явно не понимают, как себя вести в этом большом мире.

© Photo : Suzi Lonergan/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Лабрадор Бо всегда с удовольствием выполняет команду "сидеть", даже если в этот момент под ним находится самый младший член семьи.

Лабрадор Бо всегда с удовольствием выполняет команду &quot;сидеть&quot;, даже если в этот момент под ним находится самый младший член семьи. - Sputnik Молдова
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© Photo : Suzi Lonergan/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Лабрадор Бо всегда с удовольствием выполняет команду "сидеть", даже если в этот момент под ним находится самый младший член семьи.

© Photo : Jakub Gojda / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Обаяние и харизма - то, чего не отнять у благородного коня.

Обаяние и харизма - то, чего не отнять у благородного коня. - Sputnik Молдова
7/12
© Photo : Jakub Gojda / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Обаяние и харизма - то, чего не отнять у благородного коня.

© Photo : Lucy Slater/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Кот Винсент демонстрирует свою любимую позу.

Кот Винсент демонстрирует свою любимую позу. - Sputnik Молдова
8/12
© Photo : Lucy Slater/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Кот Винсент демонстрирует свою любимую позу.

© Photo : Chloe Beck / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Ваша фотография точно станет лучше, если рядом окажется четвероногий друг.

Ваша фотография точно станет лучше, если рядом окажется четвероногий друг. - Sputnik Молдова
9/12
© Photo : Chloe Beck / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Ваша фотография точно станет лучше, если рядом окажется четвероногий друг.

© Photo : Diana Jill Mehner / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Это Лея. И она точно знает, как развлекаться в осенних листьях.

Это Лея. И она точно знает, как развлекаться в осенних листьях. - Sputnik Молдова
10/12
© Photo : Diana Jill Mehner / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Это Лея. И она точно знает, как развлекаться в осенних листьях.

© Photo : Luke O'Brien / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Пес Флинт станет отличным музыкальным партнером, ведь у него точно есть талант и прекрасный музыкальный слух.

Пес Флинт станет отличным музыкальным партнером, ведь у него точно есть талант и прекрасный музыкальный слух. - Sputnik Молдова
11/12
© Photo : Luke O'Brien / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Пес Флинт станет отличным музыкальным партнером, ведь у него точно есть талант и прекрасный музыкальный слух.

© Photo : Kathryn Clark / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2021

Вечер- идеальное время для красного сухого и серого пушистого.

Вечер- идеальное время для красного сухого и серого пушистого. - Sputnik Молдова
12/12
© Photo : Kathryn Clark / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2021

Вечер- идеальное время для красного сухого и серого пушистого.

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