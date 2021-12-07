Самые смешные фото домашних животных по версии Whizz Pop! 2021года

Игры с мыльными пузырями могут стать очень забавными под определенным ракурсом.
Игры с мыльными пузырями могут стать очень забавными под определенным ракурсом.
Кот Джефф всеми силами отвлекает внимание от своего брата.
Кот Джефф всеми силами отвлекает внимание от своего брата.
Золотистый ретривер Клемантина обожает "охотиться" на струю воды в саду.
Золотистый ретривер Клемантина обожает "охотиться" на струю воды в саду.
Веселый конь всегда позитивно здоровается со всеми желающими.
Веселый конь всегда позитивно здоровается со всеми желающими.
Птенцы только недавно вылупились и еще явно не понимают, как себя вести в этом большом мире.
Птенцы только недавно вылупились и еще явно не понимают, как себя вести в этом большом мире.
Лабрадор Бо всегда с удовольствием выполняет команду "сидеть", даже если в этот момент под ним находится самый младший член семьи.
Лабрадор Бо всегда с удовольствием выполняет команду "сидеть", даже если в этот момент под ним находится самый младший член семьи.
Обаяние и харизма - то, чего не отнять у благородного коня.
Обаяние и харизма - то, чего не отнять у благородного коня.
Кот Винсент демонстрирует свою любимую позу.
Кот Винсент демонстрирует свою любимую позу.
Ваша фотография точно станет лучше, если рядом окажется четвероногий друг.
Ваша фотография точно станет лучше, если рядом окажется четвероногий друг.
Это Лея. И она точно знает, как развлекаться в осенних листьях.
Это Лея. И она точно знает, как развлекаться в осенних листьях.
Пес Флинт станет отличным музыкальным партнером, ведь у него точно есть талант и прекрасный музыкальный слух.
Пес Флинт станет отличным музыкальным партнером, ведь у него точно есть талант и прекрасный музыкальный слух.
Вечер- идеальное время для красного сухого и серого пушистого.
Вечер- идеальное время для красного сухого и серого пушистого.