https://ru.sputnik.md/20211207/grigorishin-nikto-iz-opponentov-ofitsialno-ne-snyal-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-v-beltsakh-47036991.html

Григоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах

Григоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах

Новый фаворит избирательной гонки заявил, что готов к противостоянию во втором туре с любым из контркандидатов.

2021-12-07T21:10+0200

2021-12-07T21:10+0200

2021-12-07T21:10+0200

бельцы

выборы

марина таубер

политика

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Независимый кандидат на пост мэра Бельц Николай Григоришин заявил, что готов ко второму туру вне зависимости от того, кто из контркандидатов будет ему противостоять. Он также заявил, что к вечеру 7 декабря никто из оппонентов официально не подавал заявлений в Окружной избирательный совет Бельц о снятии своей кандидатуры."Я готов ко второму туру. Все равно кто мои оппоненты, кто будет контркандидатом. Пусть это будет Марина [Таубер - прим. ред.], пусть будет кто-то другой. Неважно", - рассказал Григоришин."Я не знаю кто мой контркандидат. Официально никаких отказов нет. Я сегодня заезжал в бельцкий избирком, отказов никаких нет, все пока в силе", - рассказал Григоришин.Напомним, 6 декабря Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах - 19 декабря.По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.

https://ru.sputnik.md/20211207/kandidat-psrm-reshil-boykotirovat-vybory-beltsakh-47025205.html

https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-obzhalovala-reshenie-tsik-priostanovlenii-vtorogo-tura-vyborov-beltsakh-47001199.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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бельцы, выборы, марина таубер