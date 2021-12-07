Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211207/grigorishin-nikto-iz-opponentov-ofitsialno-ne-snyal-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-v-beltsakh-47036991.html
Григоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах
Григоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах
Новый фаворит избирательной гонки заявил, что готов к противостоянию во втором туре с любым из контркандидатов.
2021-12-07T21:10+0200
2021-12-07T21:10+0200
бельцы
выборы
марина таубер
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/03/46914942_0:312:3073:2040_1920x0_80_0_0_8a240d5fa890ab3e31c6ca74bdf6321f.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Независимый кандидат на пост мэра Бельц Николай Григоришин заявил, что готов ко второму туру вне зависимости от того, кто из контркандидатов будет ему противостоять. Он также заявил, что к вечеру 7 декабря никто из оппонентов официально не подавал заявлений в Окружной избирательный совет Бельц о снятии своей кандидатуры."Я готов ко второму туру. Все равно кто мои оппоненты, кто будет контркандидатом. Пусть это будет Марина [Таубер - прим. ред.], пусть будет кто-то другой. Неважно", - рассказал Григоришин."Я не знаю кто мой контркандидат. Официально никаких отказов нет. Я сегодня заезжал в бельцкий избирком, отказов никаких нет, все пока в силе", - рассказал Григоришин.Напомним, 6 декабря Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах - 19 декабря.По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
https://ru.sputnik.md/20211207/kandidat-psrm-reshil-boykotirovat-vybory-beltsakh-47025205.html
https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-obzhalovala-reshenie-tsik-priostanovlenii-vtorogo-tura-vyborov-beltsakh-47001199.html
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/03/46914942_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_94d80fc69ecdbad84b0014dbd8d3c87c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, выборы, марина таубер

Григоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах

21:10 07.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausProtestul partidului ȘOR organizat în fața Judecătoriei Bălți
Protestul partidului ȘOR organizat în fața Judecătoriei Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Новый фаворит избирательной гонки заявил, что готов к противостоянию во втором туре с любым из контркандидатов.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Независимый кандидат на пост мэра Бельц Николай Григоришин заявил, что готов ко второму туру вне зависимости от того, кто из контркандидатов будет ему противостоять. Он также заявил, что к вечеру 7 декабря никто из оппонентов официально не подавал заявлений в Окружной избирательный совет Бельц о снятии своей кандидатуры.
"Я готов ко второму туру. Все равно кто мои оппоненты, кто будет контркандидатом. Пусть это будет Марина [Таубер - прим. ред.], пусть будет кто-то другой. Неважно", - рассказал Григоришин.
"Я не знаю кто мой контркандидат. Официально никаких отказов нет. Я сегодня заезжал в бельцкий избирком, отказов никаких нет, все пока в силе", - рассказал Григоришин.
Напомним, 6 декабря Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.
На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.
Александр Нестеровский - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Общество
Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах
15:58
Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах - 19 декабря.
По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор".
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).

Исключение Таубер из предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Общество
Таубер обжаловала решение ЦИК о приостановлении второго тура выборов в Бельцах
Вчера, 17:45
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:50Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
21:26Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве
21:10Григоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах
20:53Путин и Байден провели переговоры
20:45Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года
20:22Новый протест автоперевозчиков: ждет ли Молдову транспортный коллапс
19:56Вадим Борец: "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите
19:40Седьмая попытка оказалась неудачной – депутаты НСГ вновь провалили избрание спикера
19:12Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье
18:44Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17Переработанные маски и бутылки от дезинфектантов – чем украсила елку глава Бундестага
17:50В России срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
17:22КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность
16:54Чебан допустил рост цен на проезд в общественном транспорте с 2022 года
16:27ВОЗ в Европе призывает вакцинировать детей от COVID-19
15:58Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах
15:38Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого
15:14В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг
14:39Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19
14:10Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден