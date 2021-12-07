https://ru.sputnik.md/20211207/kandidat-psrm-reshil-boykotirovat-vybory-beltsakh-47025205.html

Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах

Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах

Александр Нестеровский в знак протеста не собирается участвовать в выборах.

2021-12-07T15:58+0200

2021-12-07T15:58+0200

2021-12-07T16:29+0200

в молдове

общество

бельцы

молдова

местные выборы

партия социалистов республики молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1a/34131873_528:631:2553:1770_1920x0_80_0_0_1af170b303e3ea223435b2ba9e7064fb.jpg

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина. Такое решение политик принял в знак протеста против злоупотреблений и незаконных действий, которые совершили представители аппарата президента и Центризбиркома. Как сообщил Нестеровский на своей странице в Facebook, он считает, "что политическая честь важнее победы на выборах". А также он рассказал, что прежде, чем принять решение, посоветовался с лидером партии Игорем Додоном. По мнению кандидата, правительство в Кишиневе "решило поиздеваться над бельчанами", которые ранее более "не испытывали такого позора и унижений".Он отметил, что допустившие такое беззаконие еще понесут уголовную ответственность за свои действия. Как уверен Нестеровский, задача сейчас - отмена этих позорных и незаконных выборов и их проведение с самого начала. В связи с этим Нестеровский призвал жителей Бельц не приходить голосовать: "у наших горожан есть достоинство, и они не допустят таких унижений и незаконного вмешательства в жизнь города".

https://ru.sputnik.md/20211206/pas-snimaet-svoego-kandidata-v-mery-belts-46995441.html

бельцы

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, партия социалистов республики молдова