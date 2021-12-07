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Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах
Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах
Александр Нестеровский в знак протеста не собирается участвовать в выборах.
2021-12-07T15:58+0200
2021-12-07T16:29+0200
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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина. Такое решение политик принял в знак протеста против злоупотреблений и незаконных действий, которые совершили представители аппарата президента и Центризбиркома. Как сообщил Нестеровский на своей странице в Facebook, он считает, "что политическая честь важнее победы на выборах". А также он рассказал, что прежде, чем принять решение, посоветовался с лидером партии Игорем Додоном. По мнению кандидата, правительство в Кишиневе "решило поиздеваться над бельчанами", которые ранее более "не испытывали такого позора и унижений".Он отметил, что допустившие такое беззаконие еще понесут уголовную ответственность за свои действия. Как уверен Нестеровский, задача сейчас - отмена этих позорных и незаконных выборов и их проведение с самого начала. В связи с этим Нестеровский призвал жителей Бельц не приходить голосовать: "у наших горожан есть достоинство, и они не допустят таких унижений и незаконного вмешательства в жизнь города".
https://ru.sputnik.md/20211206/pas-snimaet-svoego-kandidata-v-mery-belts-46995441.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, партия социалистов республики молдова

Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах

15:58 07.12.2021 (обновлено: 16:29 07.12.2021)
© Photo : Miroslav RotariАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Кризис в Бельцах продолжается: на этот раз бойкот второму туру выборов решил объявить кандидат от Блока коммунистов и социалистов.
КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина. Такое решение политик принял в знак протеста против злоупотреблений и незаконных действий, которые совершили представители аппарата президента и Центризбиркома.
Как сообщил Нестеровский на своей странице в Facebook, он считает, "что политическая честь важнее победы на выборах". А также он рассказал, что прежде, чем принять решение, посоветовался с лидером партии Игорем Додоном.
"Эти выборы дискредитированы и не имеют ни моральной, ни политической, ни правовой легитимности. Мы объявляем бойкот злоупотреблениям и незаконным действиям, совершаемым представителями аппарата президента, правительства и ЦИК", - написал Нестеровский.
По мнению кандидата, правительство в Кишиневе "решило поиздеваться над бельчанами", которые ранее более "не испытывали такого позора и унижений".
Он отметил, что допустившие такое беззаконие еще понесут уголовную ответственность за свои действия.
Как уверен Нестеровский, задача сейчас - отмена этих позорных и незаконных выборов и их проведение с самого начала.
"Требуем и от гражданского общества, и от зарубежных дипмиссий не признавать эти незаконные выборы, осудить издевательство над избирательным правом, которое имело место в Бельцах после первого тура", - добавил политик.
В связи с этим Нестеровский призвал жителей Бельц не приходить голосовать: "у наших горожан есть достоинство, и они не допустят таких унижений и незаконного вмешательства в жизнь города".
PAS a prezentat lista candidaților la parlamentare - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
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