https://ru.sputnik.md/20211207/ks-razreshil-chinovnikam-obzhalovat-negativnyy-test-na-nepodkupnost-47027676.html
КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность
КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность
Конституционный суд установил, что лица, провалившие тест на неподкупность лишены права обжаловать результаты теста, который проводят правоохранительные органы.
2021-12-07T17:22+0200
2021-12-07T17:22+0200
2021-12-07T17:50+0200
конституционный суд
чиновник
неподкупность
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционными нормы закона об институциональной неподкупности и некоторые нормы гражданско-процессуального кодекса, которые устанавливают процедуру утверждения судебными инстанциями результатов проверки профессиональной неподкупности в отношении различных государственных служащих. Суд посчитал необходимым предоставить возможность лицу, не согласному с результатом проверки, право обжаловать ее в порядке административного производства.Согласно решению КС, пока процедура обжалования не завершится, результаты теста на неподкупность должны оставаться конфиденциальными.Обжаловал процедуру признания результатов теста на неподкупность бывший сотрудник инспектората охраны окружающей среды Серджиу Буруянэ.В 2019 году его уволили c работы после проведенного Национальным центром антикоррупции теста на профессиональную неподкупность. Он обжаловал решение об увольнении в суде и обратился в Конституционный суд по той причине, что у него не было возможности оспорить результаты проведенного теста.
https://ru.sputnik.md/20211109/uvolnenie-priznano-konstitutsionnym-46278113.html
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конституционный суд, чиновник, неподкупность
КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность
17:22 07.12.2021 (обновлено: 17:50 07.12.2021)
Конституционный суд установил, что лица, провалившие тест на неподкупность, лишены права обжаловать результаты теста, который проводят правоохранительные органы.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционными нормы закона об институциональной неподкупности и некоторые нормы гражданско-процессуального кодекса, которые устанавливают процедуру утверждения судебными инстанциями результатов проверки профессиональной неподкупности в отношении различных государственных служащих. Суд посчитал необходимым предоставить возможность лицу, не согласному с результатом проверки, право обжаловать ее в порядке административного производства.
Согласно решению КС, пока процедура обжалования не завершится, результаты теста на неподкупность должны оставаться конфиденциальными.
"Суд постановил, что существующая процедура проверки профессиональной неподкупности нарушает право публичного служащего на свободный доступ к правосудию и защите своих прав", – говорится в решении Конституционного суда.
Обжаловал процедуру признания результатов теста на неподкупность бывший сотрудник инспектората охраны окружающей среды Серджиу Буруянэ.
В 2019 году его уволили c работы после проведенного Национальным центром антикоррупции теста на профессиональную неподкупность. Он обжаловал решение об увольнении в суде и обратился в Конституционный суд по той причине, что у него не было возможности оспорить результаты проведенного теста.