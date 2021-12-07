https://ru.sputnik.md/20211207/ks-razreshil-chinovnikam-obzhalovat-negativnyy-test-na-nepodkupnost-47027676.html

КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность

КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность

Конституционный суд установил, что лица, провалившие тест на неподкупность лишены права обжаловать результаты теста, который проводят правоохранительные органы.

2021-12-07T17:22+0200

2021-12-07T17:22+0200

2021-12-07T17:50+0200

конституционный суд

чиновник

неподкупность

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционными нормы закона об институциональной неподкупности и некоторые нормы гражданско-процессуального кодекса, которые устанавливают процедуру утверждения судебными инстанциями результатов проверки профессиональной неподкупности в отношении различных государственных служащих. Суд посчитал необходимым предоставить возможность лицу, не согласному с результатом проверки, право обжаловать ее в порядке административного производства.Согласно решению КС, пока процедура обжалования не завершится, результаты теста на неподкупность должны оставаться конфиденциальными.Обжаловал процедуру признания результатов теста на неподкупность бывший сотрудник инспектората охраны окружающей среды Серджиу Буруянэ.В 2019 году его уволили c работы после проведенного Национальным центром антикоррупции теста на профессиональную неподкупность. Он обжаловал решение об увольнении в суде и обратился в Конституционный суд по той причине, что у него не было возможности оспорить результаты проведенного теста.

https://ru.sputnik.md/20211109/uvolnenie-priznano-konstitutsionnym-46278113.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

конституционный суд, чиновник, неподкупность