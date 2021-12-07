https://ru.sputnik.md/20211207/kurs-valyut-na-sredu-obval-dollara-i-evro-prodolzhaetsya-47038664.html
Курс валют на среду: обвал доллара и евро продолжается
Курс валют на среду: обвал доллара и евро продолжается
Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают падать
2021-12-07T22:03+0200
2021-12-07T22:03+0200
2021-12-07T22:03+0200
курс валют
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 8 декабря. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на 12 банов и закрепится на уровне 19,8777 лея.Доллар упадет в цене на четыре бана и будет стоить 17,6582 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 8 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6462 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0166 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
курс валют
Курс валют на среду: обвал доллара и евро продолжается
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 8 декабря. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет на 12 банов и закрепится на уровне 19,8777 лея.
Доллар упадет в цене на четыре бана и будет стоить 17,6582 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
Что касается остальных валют, то 8 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6462 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0166 в пересчете на национальную валюту.