https://ru.sputnik.md/20211207/mid-rf--odobrenie-voz-sputnik-v-pervoy-polovine-2022-god-47028032.html
МИД РФ – ожидаем одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года
МИД РФ – ожидаем одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года
Российская сторона рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит одобрение ВОЗ в первой половине 2022 года
2021-12-07T23:38+0200
2021-12-07T23:38+0200
2021-12-07T23:38+0200
коронавирус
воз
мид рф
вакцина
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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Российская сторона рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит одобрение ВОЗ в первой половине 2022 года, передает РИА Новости. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это такая постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки рассчитываем, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет", - сказал он на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших".Он отметил, что осталось немного "сугубо технической бумажной работы", чтобы она была признана "универсальной".В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
https://ru.sputnik.md/20211204/voz-nazvala-sroki-inspektsii-v-rossii-po-protsedure-priznaniya-sputnika-v-46942902.html
https://ru.sputnik.md/20211130/minzdrav-kakuyu-vaktsinu-vybrat-busternoy-dozy-privitym-sputnikom-v-46822241.html
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воз, мид рф, вакцина
МИД РФ – ожидаем одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек.
КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik.
Российская сторона рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит одобрение ВОЗ в первой половине 2022 года, передает РИА Новости
. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины "Спутник V" на международные рынки. Это такая постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы все-таки рассчитываем, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет", - сказал он на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших".
Он отметил, что осталось немного "сугубо технической бумажной работы", чтобы она была признана "универсальной".
В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.