Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211207/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47032476.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-07T18:44+0200
2021-12-07T18:44+0200
статистика
заболевшие
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3036/27/30362722_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_43bce2991e6470628d39e696a37e524a.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 588 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Зарегистрированы восемь случаев "импорта" инфекции: четыре из Португалии, по одному из Румынии, Австрии Дании и России.За минувшие сутки проведено 6998 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 367 339.У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: девять — у врачей и по два – у медсестер и вспомогательного персонала.Госпитализированы 1399 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 182 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 42).В то же время за сутки выздоровели 578 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 351 581.Минздрав сообщает о 26 погибших, включая пять умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9 270.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211201/bolnitsy-kishinev-patsienty-koronavirus-46842452.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3036/27/30362722_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bfdd9b8792525c9efe58222c434a1bd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
статистика, заболевшие, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:44 07.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 588 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Зарегистрированы восемь случаев "импорта" инфекции: четыре из Португалии, по одному из Румынии, Австрии Дании и России.
За минувшие сутки проведено 6998 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 367 339.
У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: девять — у врачей и по два – у медсестер и вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1399 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 182 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 42).
В то же время за сутки выздоровели 578 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 351 581.
Минздрав сообщает о 26 погибших, включая пять умерших из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9 270.
Медицинские работники - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
Коронавирус
Три больницы Кишинева прекратили принимать пациентов с коронавирусом
1 декабря, 08:00
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:56Вадим Борец: "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите
19:40Седьмая попытка оказалась неудачной – депутаты НСГ вновь провалили избрание спикера
19:12Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье
18:44Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17Переработанные маски и бутылки от дезинфектантов – чем украсила елку глава Бундестага
17:50В России срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
17:22КС разрешил чиновникам обжаловать негативный тест на неподкупность
16:54Чебан допустил рост цен на проезд в общественном транспорте с 2022 года
16:27ВОЗ в Европе призывает вакцинировать детей от COVID-19
15:58Нестеровский призвал бойкотировать второй тур выборов в Бельцах
15:38Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого
15:14В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг
14:39Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19
14:10Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден
13:40Филат проиграл дело в ЕСПЧ: его первая реакция
13:12Попеску назвал главные преимущества членства Молдовы в СНГ
12:43Бензин и дизтопливо продолжают медленно дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:20Детали обысков в тюрьмах по делу о "продаже авто из Европы"
11:47В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег
11:18Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента