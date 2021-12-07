https://ru.sputnik.md/20211207/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47032476.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-07T18:44+0200

2021-12-07T18:44+0200

2021-12-07T18:44+0200

статистика

заболевшие

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3036/27/30362722_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_43bce2991e6470628d39e696a37e524a.jpg

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 588 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Зарегистрированы восемь случаев "импорта" инфекции: четыре из Португалии, по одному из Румынии, Австрии Дании и России.За минувшие сутки проведено 6998 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 367 339.У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: девять — у врачей и по два – у медсестер и вспомогательного персонала.Госпитализированы 1399 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 182 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 42).В то же время за сутки выздоровели 578 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 351 581.Минздрав сообщает о 26 погибших, включая пять умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9 270.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211201/bolnitsy-kishinev-patsienty-koronavirus-46842452.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие, в молдове