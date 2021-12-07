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В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег
В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег
В начале зимы Молдову начнет заливать дождем.
2021-12-07T11:47+0200
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в стране. Предупреждение будет активно в среду, восьмого декабря. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.
https://ru.sputnik.md/20211207/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldove-snova-ozhidayut-sneg-47005568.html
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в молдове, молдова, погода, желтый код

В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег

11:47 07.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausДождь зимой
Дождь зимой - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Синоптики выступили с предупреждением: в начале зимы Молдову начнет заливать дождем.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в стране.
Предупреждение будет активно в среду, восьмого декабря.
"Ожидаются сильные осадки (15-30 литров на квадратный метр), преимущественно дождь, на севере мокрый снег", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.
Снег - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
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