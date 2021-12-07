https://ru.sputnik.md/20211207/moldova-zheltyy-kod-47014278.html

В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег

В Молдове – "желтый код": ожидаются сильные дожди и мокрый снег

В начале зимы Молдову начнет заливать дождем.

2021-12-07T11:47+0200

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в стране. Предупреждение будет активно в среду, восьмого декабря. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +1 до +6.

https://ru.sputnik.md/20211207/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldove-snova-ozhidayut-sneg-47005568.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, погода, желтый код