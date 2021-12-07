https://ru.sputnik.md/20211207/moldove-dvoe-muzhchin-brali-vzyatki-chtoby-obespechit-nelegalnyy-vezd-razyskivaemogo-47024025.html

Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого

Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого

Гражданин, разыскиваемый в Румынии заплатил взятку, чтобы проникнуть в Молдову без регистрации на границе.

2021-12-07T15:38+0200

2021-12-07T15:38+0200

2021-12-07T15:40+0200

общество

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граница

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове задержаны двое мужчин, которые организовали нелегальный въезд в республику разыскиваемого человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным ведомства, мужчины получили в общей сложности четыре тысячи евро двумя траншами за возможность пересечь границу на КПП Леушень. Как уточнили в Генпрокуратуре, мужчин задержали. Они признали свою вину и в настоящее время сотрудничают со следствием.В ведомстве добавили, что на мужчину, нелегального проникшего в Молдову, открыто уголовное дело. Дело раскрыли сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) при поддержке сотрудников Службы информации и безопасности, а также подразделений МВД.

https://ru.sputnik.md/20211203/chetyre-sotrudnika-agentstva-po-zaschite-prav-potrebiteley-zaderzhany-za-vzyatki-46923810.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, взятка, граница