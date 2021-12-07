https://ru.sputnik.md/20211207/moldove-dvoe-muzhchin-brali-vzyatki-chtoby-obespechit-nelegalnyy-vezd-razyskivaemogo-47024025.html
Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого
Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого
Гражданин, разыскиваемый в Румынии заплатил взятку, чтобы проникнуть в Молдову без регистрации на границе.
2021-12-07T15:38+0200
2021-12-07T15:38+0200
2021-12-07T15:40+0200
общество
в молдове
молдова
взятка
граница
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове задержаны двое мужчин, которые организовали нелегальный въезд в республику разыскиваемого человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным ведомства, мужчины получили в общей сложности четыре тысячи евро двумя траншами за возможность пересечь границу на КПП Леушень. Как уточнили в Генпрокуратуре, мужчин задержали. Они признали свою вину и в настоящее время сотрудничают со следствием.В ведомстве добавили, что на мужчину, нелегального проникшего в Молдову, открыто уголовное дело. Дело раскрыли сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) при поддержке сотрудников Службы информации и безопасности, а также подразделений МВД.
https://ru.sputnik.md/20211203/chetyre-sotrudnika-agentstva-po-zaschite-prav-potrebiteley-zaderzhany-za-vzyatki-46923810.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, взятка, граница
Мошенники организовали нелегальный въезд в Молдову разыскиваемого
15:38 07.12.2021 (обновлено: 15:40 07.12.2021)
Гражданин, разыскиваемый в Румынии, заплатил взятку, чтобы проникнуть в Молдову без регистрации на границе.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове задержаны двое мужчин, которые организовали нелегальный въезд в республику разыскиваемого человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, мужчины получили в общей сложности четыре тысячи евро двумя траншами за возможность пересечь границу на КПП Леушень.
"Мужчины заверяли, что имеют влияние на некоторых сотрудников Пограничной полиции, которые могут обеспечить въезд в страну без регистрации в базе данных. Причина – мужчина находится в розыске", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как уточнили в Генпрокуратуре, мужчин задержали. Они признали свою вину и в настоящее время сотрудничают со следствием.
В ведомстве добавили, что на мужчину, нелегального проникшего в Молдову, открыто уголовное дело.
Дело раскрыли сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) при поддержке сотрудников Службы информации и безопасности, а также подразделений МВД.