https://ru.sputnik.md/20211207/moskva-strelba-47024400.html

В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг

В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг

Мужчина открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы во вторник, 7 декабря

2021-12-07T15:14+0200

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россия

стрельба

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости.Сообщается, что в результате инцидента два человека погибли, еще трое получили ранения, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Соболезнования пострадавшим и семьям погибших принес мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте.Видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" опубликовал телеканал "360". На кадрах видны сотрудники прибывших экстренных служб, автомобили полиции и скорой помощи. Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия."Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы", – сообщила Волк.Была установлена личность мужчины, который устроил стрельбу, им оказался некий Сергей Глазов.Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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россия, стрельба