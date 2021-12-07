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В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг
В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг
Мужчина открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы во вторник, 7 декабря
2021-12-07T15:14+0200
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россия
стрельба
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости.Сообщается, что в результате инцидента два человека погибли, еще трое получили ранения, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Соболезнования пострадавшим и семьям погибших принес мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте.Видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" опубликовал телеканал "360". На кадрах видны сотрудники прибывших экстренных служб, автомобили полиции и скорой помощи. Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия."Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы", – сообщила Волк.Была установлена личность мужчины, который устроил стрельбу, им оказался некий Сергей Глазов.Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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россия, стрельба

В Москве мужчина открыл стрельбу в центре предоставления госуслуг

15:14 07.12.2021 (обновлено: 16:50 07.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Два человека погибли, еще трое получили ранения во время стрельбы в одном из МФЦ Москвы.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в результате инцидента два человека погибли, еще трое получили ранения, в том числе 10-летняя девочка, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Соболезнования пострадавшим и семьям погибших принес мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте.
Видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" опубликовал телеканал "360". На кадрах видны сотрудники прибывших экстренных служб, автомобили полиции и скорой помощи.
Мужчину, который открыл огонь, задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, сообщили в министерстве. Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
"Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы", – сообщила Волк.
Была установлена личность мужчины, который устроил стрельбу, им оказался некий Сергей Глазов.
Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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