https://ru.sputnik.md/20211207/novyy-protest-avtoperevozchikov-zhdet-li-moldovu-transportnyy-kollaps-47036687.html

Новый протест автоперевозчиков: ждет ли Молдову транспортный коллапс

Новый протест автоперевозчиков: ждет ли Молдову транспортный коллапс

Стали известны подробности готовящегося в Молдове нового протеста автоперевозчиков, которые требуют повысить тариф на проезд, - присоединятся ли к ним столичные маршрутчики

2021-12-07T20:22+0200

2021-12-07T20:22+0200

2021-12-07T20:22+0200

радио

в молдове

кишинев

перевозчики

протест

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Ассоциация автоперевозчиков Молдовы (APOTA) приняла решение продолжить протесты и требует от Министерства инфраструктуры и регионального развития повысить тариф. О том, когда ждать очередного "бунта на колесах", и почему властям и молдавским транспортникам не удается договориться поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с председателем совета Ассоциации Олегом Алексой.Дата протестаНа вопрос о том, когда автоперевозчики выйдут на протест, Алекса уточнил, что акция планируется на следующей неделе.Чтобы провести протест, добавил собеседник, за пять дней до этого необходимо оповестить примэрию. По его словам, автоперевозчики не собираются нарушать эти правила."Мы не укладываемся в этот срок, чтобы провести акцию в будний день, потому что в выходные протесты мы не будет проводим. Соответственно, на этой неделе мы успеем только подать уведомление в примэрию, а сам протест будет либо в следующие среду или четверг. Об этом объявим на этой неделе", – уточнил Алекса.Протест перевозчиков: возможен ли транспортный коллапс?Глава совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов заверил, что до транспортного коллапса дело не дойдет."Некоторые рейсы будут выполняться. Первый протест мы организовали так, чтобы не срывать ни один рейс. На следующем протесте на центральной площади ожидается 200 машин, но еще довольно большое количество транспортных средств будет простаивать в районах, то есть они не приедут в Кишинев, а будут протестовать дома", – сказал Алекса.Таким образом, уточнил собеседник, количество задействованных в протесте машин будет намного больше, чем число транспортных средств, которые, как ожидается, займут центральную площадь Кишинева."Часть маршрутов не будет осуществляться. Мы уже предупредили министра, что каждый следующий протест будет более масштабным, чем предыдущий", – подчеркнул Алекса.Водители кишиневских маршруток тоже протестуют?На вопрос о том, присоединятся ли к акции протеста водители маршрутных такси и не грозит ли Кишиневу транспортный коллапс, Алекса ответил, что "не предполагается, чтобы муниципальные маршруты останавливались"."Но у меня был разговор с муниципальными перевозчикам, и они в знак солидарности с нашими требованиями готовы вывести на центральную площадь несколько машин – немного. Но сами городские маршруты не будут приостановлены. Мы требуем от министерства повышения тарифа, но это никак не скажется на тарифе по муниципию Кишинев. Это уже в компетенциях столичной примэрии", – заключил собеседник.Напомним, что члены APOTA выходили на протест в центре Кишинева 25 ноября.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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в молдове, кишинев, перевозчики, протест, видео