https://ru.sputnik.md/20211207/obyski-zaderzhanya-zaklyuchennye-47017440.html

Обыски в тюрьмах: задержаны 24 человека, нескольких заключенных допросят

Обыски в тюрьмах: задержаны 24 человека, нескольких заключенных допросят

Несколько десятков обысков провели в тюрьмах, задержаны 24 человека. Найдены соучастники преступлений из числа заключенных.

2021-12-07T12:20+0200

2021-12-07T12:20+0200

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В общей сложности 60 обысков провели в тюрьмах Молдовы и в домах членов преступной группировки, участники которой подозреваются в мошеннических схемах с автомобилями. В итоге были задержаны 24 человека, еще 19 заключенных из пяти тюрем отправят на допрос. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Обыски проводили сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Отмечается, что процессуально-уголовные мероприятия проводили в 14 районах страны, в том числе в Кишиневе. По данным следствия, преступная группировка создала схему продажи машин из Европы и осуществляла свою деятельность в 2020-2021 годах при участии нескольких заключенных из разных исправительных учреждений. По данным следствия, подозреваемые с помощью аккаунтов в интернете размещали объявления по продаже авто в европейские страны, сами они выступали как посредники. Затем подозреваемые требовали у клиентов аванс за сделку, в некоторых случаях не один раз, таким образом несколько пострадавших заплатили мошенникам в общей сложности около девяти тысяч евро. Далее подозреваемые удаляли все объявления и выбрасывали сим-карты. Прокуроры решат, будет ли применен предварительный арест по отношению к задержанным и какие меры примут в отношении заключенных, участвовавших в махинациях.

https://ru.sputnik.md/20211207/tyurma-moldova-obyski-47011052.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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