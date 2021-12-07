https://ru.sputnik.md/20211207/opros-levoliberalnye-tsennosti-47002887.html

Опрос: леволиберальные ценности – раскол для западного общества

Опрос: леволиберальные ценности – раскол для западного общества

Западное общество остается разделенным в вопросах новых леволиберальных ценностей, навязываемых обществу, показывает опрос IFop.

2021-12-07T09:35+0200

2021-12-07T09:35+0200

2021-12-07T09:39+0200

в мире

опрос

запад

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традиционные ценности

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Западное общество остается разделенным в вопросах новых леволиберальных ценностей, навязываемых обществу. Такой результат показал опрос, проведенный старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop в четырех странах: Франции, Германии, Великобритании и США.Ранее, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил, что дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, вплоть до желания отменить эти понятия. Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь. Он также назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом поведения. Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, и в России это "уже проходили", заявил Путин.В рамках опроса было предложено ответить на 5 вопросов, касающихся новых леволиберальных ценностей.При этом на вопрос о том, поддерживают ли респонденты распространение "культуры отмены", состоящей в исключении из публичной сферы людей, группы или организации по причине комментариев или поведения, которое рассматривается как проблемное или оскорбительное, большинство ответило негативно. Не поддержало "культуру отмены" 38% французов, 49% немцев, 49% британцев и 50% американцев. За высказались 33%, 29%, 27% и 33% соответственно.Также респонденты высказали свое мнение в отношении "критической расовой теории", утверждающей, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но встроен в юридические и политические общественные нормы. Опрос показал, что большинство людей уверены, что данная теория приводит к тому, что к людям начинают относиться по-разному на основе их "расы", и поэтому она не является демократической. К такому выводу пришли 45% французов, 54% немцев, 44% британцев и 53% американцев.Еще один вопрос касался решения Апелляционного суда, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание. Негативно в отношении этого решения высказались 52% французов, 48% немцев, 52% британцев и 48% американцев.Еще два вопроса касались включения проблем либеральной повестки в школьную программу. При этом на вопрос о необходимости преподавания в школах информации о гомосексуальных парах за высказались 48% французов, 64% немцев, 52% британцев и 42% американцев.За необходимость включения в школьную программу, среди прочего, информации о смене пола выступили 41% французов, 53% немцев, 39% британцев и 40% американцев.Исследователи отмечают, что большинство опрошенных высказались негативно в отношении вопросов новой либеральной повестки. При этом по данным вопросам общество практически всех стран, где был проведен опрос оказалось расколотыми по возрасту, доходам, партийной принадлежности и образованию.Поддерживают леволиберальную повестку во всех странах в основном люди молодые, младше 35 лет. В политической жизни ее приверженцами являются "зеленые", либеральные партии (лейбористы в Великобритании, либеральные демократы, демократы в США), им противостоят часто с прямо противоположным мнением консерваторы – тори, республиканцы и правые.Образование также влияет на степень принятия или не принятия подобных ценностей, но влияние разное, зависит от страны. В частности, в вопросе о "культуре отмены" в большинстве стран против высказываются в основном люди с высшим образованием, и только в Великобритании эта проблема вызвала их поддержку. Также во всех странах обладатели высшего образования не поддержали и критическую расовую теорию. В то же время среди этой категории респондентов получило поддержку решение суда о медицинском лечении, задерживающем половое созревание и об освещении в школах информации о гомосексуальных парах и смене пола.Примечательно, что только часть ценностей таких, как "культура отмены", критическая расовая теория, решение о лечении для смены пола несовершеннолетними хоть и поддерживаются довольно большим количеством населения западных стран, тем не менее они все еще не широко приняты большинством. В то же время включение в школьные программы материалов о гомосексуальных парах и смене пола поддерживают почти половина, а в некоторых странах и более половины, респондентов.

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в мире, опрос, запад, европейские ценности, традиционные ценности