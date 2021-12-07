https://ru.sputnik.md/20211207/pererabotannye-maski-i-butylki-ot-dezinfektantov--chem-ukrasila-elku-glava-bundestaga-47022910.html

Переработанные маски и бутылки от дезинфектантов – чем украсила елку глава Бундестага

Переработанные маски и бутылки от дезинфектантов – чем украсила елку глава Бундестага

Переработанные маски и бутылки от дезинфектантов – чем украсила елку глава Бундестага

2021-12-07T18:17+0200

2021-12-07T18:17+0200

2021-12-07T18:17+0200

видео

видео

елка

бундестаг

игрушки

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Федеральная ассоциация спасения Германии передала главе немецкого парламента Бербель Бас елочные украшения, которые традиционно вешают на деревья в правительственных зданиях.Все игрушки сделаны из переработанных материалов для защиты от COVID-19, например, из защитных масок, бутылок от дезинфектантов и др.Украшения для новогодних деревьев изготовили сотрудники Werkhaus GmbH, мастерской для людей с ограниченными возможностями Life Aid Bielefeld.

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видео, видео, елка, бундестаг, игрушки