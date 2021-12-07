https://ru.sputnik.md/20211207/pogodnye-rekordy-moldovy-7-dekabrya-47003861.html
Погодные рекорды Молдовы 7 декабря
Погодные рекорды Молдовы 7 декабря
Какой была температура 7 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-07T00:01+0200
2021-12-07T00:01+0200
2021-12-07T00:01+0200
синоптики
климат
погода
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 7 декабря 1959 года столбик термометра упал до отметки в –14 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода
Погодные рекорды Молдовы 7 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 7 декабря 1959 года столбик термометра упал до отметки в –14 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.