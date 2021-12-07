https://ru.sputnik.md/20211207/pogodnye-rekordy-moldovy-7-dekabrya-47003861.html

Погодные рекорды Молдовы 7 декабря

Погодные рекорды Молдовы 7 декабря

Какой была температура 7 декабря в Молдове в разные годы

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синоптики

климат

погода

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 7 декабря 1959 года столбик термометра упал до отметки в –14 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20201027/izmenenie-klimat-vliyanie-priroda-chelovek-32172405.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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