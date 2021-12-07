Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211207/pogodnye-rekordy-moldovy-7-dekabrya-47003861.html
Погодные рекорды Молдовы 7 декабря
Погодные рекорды Молдовы 7 декабря
Какой была температура 7 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-07T00:01+0200
2021-12-07T00:01+0200
синоптики
климат
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/218/00/2180080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c869ec38f73e8f20de6e34cff0cfa28.jpg
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 7 декабря 1959 года столбик термометра упал до отметки в –14 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20201027/izmenenie-klimat-vliyanie-priroda-chelovek-32172405.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/218/00/2180080_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_570d9e7d10e35c7fc6c961b5bbb306e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 7 декабря

00:01 07.12.2021
© Sputnik / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкИней
Иней - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Игорь Подгорный
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 7 декабря 1959 года столбик термометра упал до отметки в –14 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Бабочка на цветке - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2020
Общество
Изменение климата: влияние на природу и человека
27 октября 2020, 12:15
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 декабря
ВчераВОЗ обнародовала неожиданные данные о смертности от штамма "омикрон"
ВчераПриоритет США и НАТО – ликвидация Приднестровья
ВчераЗамглавы ОДКБ - о том, каким будет ответ странам НАТО
ВчераКурс валют на вторник: доллар и евро продолжают падать в цене
ВчераЧем закончится скандал с выборами примара Бельц
ВчераПрокурора Игоря Попу вернули под домашний арест
ВчераВернидуб: я рад быть на Украине и играть против "Шахтера"
ВчераВ Молдове обновлен "желтый код" из-за тумана
ВчераРоберто де Дзерби: с "Шерифом" будет важный матч
ВчераИдеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса
ВчераГлава Минсельхоза: Молдова ищет замену российскому рынку для экспорта яблок
ВчераПарламент Молдовы утвердил бюджет соцстрахования на 2022 год
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераМинистр юстиции прокомментировал отзыв кандидата PAS на пост мэра в Бельцах
ВчераВ парламенте со скандалом приняли закон о повышении пенсионного возраста
ВчераТаубер обжаловала решение ЦИК о приостановлении второго тура выборов в Бельцах
ВчераНа Украине импортный газ подорожал в четыре раза
ВчераОппозиция заблокировала трибуну в парламенте Молдовы
ВчераПарламент Молдовы принял во втором чтении госбюджет на 2022 год