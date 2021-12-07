https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html

Попеску назвал главные преимущества членства Молдовы в СНГ

Попеску назвал главные преимущества членства Молдовы в СНГ

Глава молдавского внешнеполитического ведомства считает преимуществом Молдовы, ее участие в СНГ.

2021-12-07T13:12+0200

2021-12-07T13:12+0200

2021-12-07T14:59+0200

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Участие Молдовы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) позволяет гражданам Молдовы свободно путешествовать в страны организации, а молдавские производители могут проще осуществлять экспорт. Такое заявление сделал в эфире одного из телеканалов глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Он отметил, что сотни тысяч граждан Молдовы пользуются преимуществами, которые нашей стране дает участие в СНГ, и в первую очередь это безвизовый режим.Он подчеркнул, что даже Украина, несмотря на сложные отношения с Россией, все же продолжает оставаться членом СНГ, поскольку эта организация представляет множество преимуществ. "У нас есть экспортеры сельхозпродукции, а именно – яблок. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – уточнил Попеску. В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации. Также 15 ноября в Совете глав государств СНГ премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках СНГ на принципах равноправия и взаимовыгодных условиях.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html

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