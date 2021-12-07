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Путин и Байден провели переговоры
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Подробности диалога представил Белый дом.
КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости. Онлайн встреча, которая проходила по закрытому каналу видеосвязи, продлилась два часа тет-а-тет. Белый дом представил детали переговоров мировых лидеров.
Белый дом подтвердил, что после онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.
"Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, канцлером Германии (Ангелой) Меркель, премьер-министром Италии (Марио) Драги и премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном после разговора с президентом Путиным", - сказано в сообщении, которое распространил журналистский пул Белого дома.
С "трансатлантическими партнерами" Байден беседовал накануне, и лидеры тогда договорились оставаться в тесном контакте на тему "скоординированного и всеобъемлющего подхода к реагированию на наращивание Россией военной группировки на границах с Украиной".
"Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, канцлером Германии (Ангелой) Меркель, премьер-министром Италии (Марио) Драги и премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном после разговора с президентом Путиным", - сказано в сообщении, которое распространил журналистский пул Белого дома.
С "трансатлантическими партнерами" Байден беседовал накануне, и лидеры тогда договорились оставаться в тесном контакте на тему "скоординированного и всеобъемлющего подхода к реагированию на наращивание Россией военной группировки на границах с Украиной".
Также стало известно о том, что Джо Байден в беседе с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
"Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии".
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим командам продолжить общение, заявил Белый дом.
"Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.
"Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.