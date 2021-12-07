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https://ru.sputnik.md/20211207/putin-i-bayden-proveli-peregovory-47038302.html
Путин и Байден провели переговоры
Путин и Байден провели переговоры
Подробности диалога представил Белый дом. 07.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-07T20:53+0200
2021-12-07T20:53+0200
политика
владимир путин
джо байден
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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости. Онлайн встреча, которая проходила по закрытому каналу видеосвязи, продлилась два часа тет-а-тет. Белый дом представил детали переговоров мировых лидеров.Белый дом подтвердил, что после онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании."Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, канцлером Германии (Ангелой) Меркель, премьер-министром Италии (Марио) Драги и премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном после разговора с президентом Путиным", - сказано в сообщении, которое распространил журналистский пул Белого дома.С "трансатлантическими партнерами" Байден беседовал накануне, и лидеры тогда договорились оставаться в тесном контакте на тему "скоординированного и всеобъемлющего подхода к реагированию на наращивание Россией военной группировки на границах с Украиной".Также стало известно о том, что Джо Байден в беседе с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом."Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии".Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим командам продолжить общение, заявил Белый дом."Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.
https://ru.sputnik.md/20211207/putin-bayden-47020031.html
https://ru.sputnik.md/20211206/chego-amerikantsy-khotyat-ot-putina-46989825.html
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владимир путин, джо байден

Путин и Байден провели переговоры

20:53 07.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена
Переговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Подробности диалога представил Белый дом.
КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости. Онлайн встреча, которая проходила по закрытому каналу видеосвязи, продлилась два часа тет-а-тет. Белый дом представил детали переговоров мировых лидеров.
Белый дом подтвердил, что после онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

"Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, канцлером Германии (Ангелой) Меркель, премьер-министром Италии (Марио) Драги и премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном после разговора с президентом Путиным", - сказано в сообщении, которое распространил журналистский пул Белого дома.

С "трансатлантическими партнерами" Байден беседовал накануне, и лидеры тогда договорились оставаться в тесном контакте на тему "скоординированного и всеобъемлющего подхода к реагированию на наращивание Россией военной группировки на границах с Украиной".
Также стало известно о том, что Джо Байден в беседе с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
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"Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии".
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим командам продолжить общение, заявил Белый дом.

"Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.
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