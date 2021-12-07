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Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве
Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве
2021-12-07T21:26+0200
2021-12-07T21:26+0200
россия
владимир путин
сергей собянин
метро
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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году."Сегодня историческое событие для Московского метро – открывается сразу 10 станций. Всех поздравляю с этим событием и этим успехом. Новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность районов на западе и юге Москвы. Для миллионов людей поездки станут более быстрыми и комфортными. Изменится весь ритм города", – отметил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, БКЛ – центральный проект транспортного узла столицы.По его словам, БКЛ вместе с МЦК является новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы.Теперь на БКЛ метро работает 22 станции. Построено уже 43,75 километров новой линии.Большая кольцевая линия – самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых крупных в мире. Длина БКЛ составит 70 км, в нее войдут 31 станция и три электродепо. Она разгрузит Кольцевую линию подземки, так как пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на радиальную ветку. БКЛ позволит экономить пассажирам по 35-45 минут в день.Протяженность существующей Кольцевой линии метро – 19,4 километров с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ. Новое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.В ходе строительства БКЛ заложены технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метро: Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую линии.У москвичей значительно расширится список маршрутов. Со станций Большого кольца можно будет сделать 23 пересадки на 11 других линий метро, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть – на МЦД-1 и МЦД-2 и 11 пересадок на другие ветки железной дороги.Каждая из веденных станций БКЛ метро имеет индивидуальный облик, территории вокруг них благоустроены. Высажено более 3 тысяч деревьев и 18 тысяч кустарников, установлено свыше 3 тысяч малых архитектурных форм.Обеспечен удобный подъезд общественного транспорта: построено 8 километров дорог, установлено более 30 новых остановочных павильонов.
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владимир путин, сергей собянин, метро

Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве

21:26 07.12.2021
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях БКЛ Московского метрополитена
Президент РФ В. Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях БКЛ Московского метрополитена - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© POOL
/
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Среди запущенных в работу – девять новых станций метро, а также одна реконструированная.
КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.
"Сегодня историческое событие для Московского метро – открывается сразу 10 станций. Всех поздравляю с этим событием и этим успехом. Новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность районов на западе и юге Москвы. Для миллионов людей поездки станут более быстрыми и комфортными. Изменится весь ритм города", – отметил президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, БКЛ – центральный проект транспортного узла столицы.
"С нового метрокольца будет 44 пересадки на различные направления: пригородные железные дороги, МЦК, МЦД и другие. Сейчас БКЛ метро открыто на 70%. Основные работы будут закончены в 2022 году, а в 2023-м самое большое метрокольцо замкнется и начнет работать в полноценном режиме", – сказал Сергей Собянин.
По его словам, БКЛ вместе с МЦК является новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы.
Теперь на БКЛ метро работает 22 станции. Построено уже 43,75 километров новой линии.
Большая кольцевая линия – самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых крупных в мире. Длина БКЛ составит 70 км, в нее войдут 31 станция и три электродепо. Она разгрузит Кольцевую линию подземки, так как пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на радиальную ветку. БКЛ позволит экономить пассажирам по 35-45 минут в день.
Протяженность существующей Кольцевой линии метро – 19,4 километров с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ. Новое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.
В ходе строительства БКЛ заложены технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метро: Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую линии.
У москвичей значительно расширится список маршрутов. Со станций Большого кольца можно будет сделать 23 пересадки на 11 других линий метро, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть – на МЦД-1 и МЦД-2 и 11 пересадок на другие ветки железной дороги.
Каждая из веденных станций БКЛ метро имеет индивидуальный облик, территории вокруг них благоустроены. Высажено более 3 тысяч деревьев и 18 тысяч кустарников, установлено свыше 3 тысяч малых архитектурных форм.
Обеспечен удобный подъезд общественного транспорта: построено 8 километров дорог, установлено более 30 новых остановочных павильонов.
Переговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
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