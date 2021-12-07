https://ru.sputnik.md/20211207/rossiyskiy-bloger-dava-podaril-kvartiru-pensionerke-v-pridnestrove-47031450.html

Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье

Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье

Давид Манукян внезапно решил сделать доброе дело, и, для этого он отправился в Молдову на левый берег Днестра.

2021-12-07T19:12+0200

2021-12-07T19:12+0200

2021-12-07T19:17+0200

общество

в молдове

приднестровье

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/11/35158101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2df0490d174abf60d311e7c94d9a9b.jpg

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Российский блогер, рэпер и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян, также известный под псевдонимом Дава, подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье. Дава узнал историю бедной пенсионерки, после чего решил приехать и помочь ей. На месте блогер разыскал пожилую женщину и купил ей еды, а также теплую одежду.Позже блогер отвез бабушку переночевать в отеле, после чего он сообщил о главном подарке – квартире. Как известно, ранее 72-летнюю бабушку выгнала из квартиры ее собственная 44-летняя дочь. С тех пор пенсионерка была вынуждена жить в полузаброшенном доме и искать еду на свалке. "Что должно произойти в голове человека, чтобы так поступить с собственной мамой? Я сделал все, что было в моих силах! Любите своих родных и близких", – написал Манукян.Дочь навещала мать, но отбирала у нее пенсию и продукты. Получив подарок, бабушка обняла Давида, назвав его "золотом" и сравнив с родным сыном.

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, приднестровье, молдова