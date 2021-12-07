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Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье
Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье
Давид Манукян внезапно решил сделать доброе дело, и, для этого он отправился в Молдову на левый берег Днестра.
2021-12-07T19:12+0200
2021-12-07T19:17+0200
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Российский блогер, рэпер и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян, также известный под псевдонимом Дава, подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье. Дава узнал историю бедной пенсионерки, после чего решил приехать и помочь ей. На месте блогер разыскал пожилую женщину и купил ей еды, а также теплую одежду.Позже блогер отвез бабушку переночевать в отеле, после чего он сообщил о главном подарке – квартире. Как известно, ранее 72-летнюю бабушку выгнала из квартиры ее собственная 44-летняя дочь. С тех пор пенсионерка была вынуждена жить в полузаброшенном доме и искать еду на свалке. "Что должно произойти в голове человека, чтобы так поступить с собственной мамой? Я сделал все, что было в моих силах! Любите своих родных и близких", – написал Манукян.Дочь навещала мать, но отбирала у нее пенсию и продукты. Получив подарок, бабушка обняла Давида, назвав его "золотом" и сравнив с родным сыном.
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Российский блогер Дава подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье

19:12 07.12.2021 (обновлено: 19:17 07.12.2021)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Давид Манукян (DAVA)
Певец Давид Манукян (DAVA) - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Юлия Липовая
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Давид Манукян отправился в Приднестровье для того, чтобы помочь бедной пенсионерке.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Российский блогер, рэпер и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян, также известный под псевдонимом Дава, подарил квартиру пенсионерке в Приднестровье.
Дава узнал историю бедной пенсионерки, после чего решил приехать и помочь ей. На месте блогер разыскал пожилую женщину и купил ей еды, а также теплую одежду.
Позже блогер отвез бабушку переночевать в отеле, после чего он сообщил о главном подарке – квартире.
 
Как известно, ранее 72-летнюю бабушку выгнала из квартиры ее собственная 44-летняя дочь. С тех пор пенсионерка была вынуждена жить в полузаброшенном доме и искать еду на свалке.
"Что должно произойти в голове человека, чтобы так поступить с собственной мамой? Я сделал все, что было в моих силах! Любите своих родных и близких", – написал Манукян.
Дочь навещала мать, но отбирала у нее пенсию и продукты.
Получив подарок, бабушка обняла Давида, назвав его "золотом" и сравнив с родным сыном.
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