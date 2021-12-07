https://ru.sputnik.md/20211207/rost-tsen-na-proezd-obschestvennom-transporte-2022-goda-47027575.html
Чебан допустил рост цен на проезд в общественном транспорте с 2022 года
Чебан допустил рост цен на проезд в общественном транспорте с 2022 года
Поездки в общественном транспорте в Кишиневе вскоре будут обходиться дороже.
2021-12-07T16:54+0200
2021-12-07T16:54+0200
2021-12-07T17:48+0200
в молдове
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новости кишинева
ион чебан
цена
общественный транспорт
рост цен
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Тариф на поездку в общественном транспорте может повыситься начиная с 2022 года, такое заявление сделал примар Кишинева Ион Чебан в эфире одного из телеканалов. В то же время он отметил, что пока рано говорить о новом тарифе. По данным Чебана, группа специалистов в данный момент работает над созданием методологии по формированию цены на проезд в общественном транспорте.Как полагает Чебан, повышение тарифа неизбежно в контакте подорожания различных продуктов и услуг.Как напомнил мэр, тариф на поездки в транспорте не повышали более десяти лет.Помимо этого, как добавил Чебан, в столице работают над обновлением парка троллейбусов и автобусов города. В это же время градоначальник выразил надежду, что вместе с обновлением парков власти смогут убрать в городе маршрутки. Напомним, с 1 декабря в Комрате тариф на поездку в общественном транспорте вырос на один лей, до четырех леев. Цена на поездку в маршрутке детям от 7 до 12 лет составляет два лея. Дети младше семи лет путешествуют бесплатно.
https://ru.sputnik.md/20211126/komrate-uvelichili-tseny-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-46752248.html
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в молдове, молдова, ион чебан, цена, общественный транспорт, рост цен
Чебан допустил рост цен на проезд в общественном транспорте с 2022 года
16:54 07.12.2021 (обновлено: 17:48 07.12.2021)
Проезд в общественном транспорте в Кишиневе может подорожать с 2022 года.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Тариф на поездку в общественном транспорте может повыситься начиная с 2022 года, такое заявление сделал примар Кишинева Ион Чебан в эфире одного из телеканалов.
В то же время он отметил, что пока рано говорить о новом тарифе. По данным Чебана, группа специалистов в данный момент работает над созданием методологии по формированию цены на проезд в общественном транспорте.
"Прогноз инфляции на следующий год – 14%. Что это значит? Это означает, что цены на товары и услуги вырастут. Мы долгое время работали над этой методологией с сообществом экспертов, и я надеюсь, что мы вскоре с ней ознакомимся и тогда публично выскажемся", – подчеркнул Чебан.
Как полагает Чебан, повышение тарифа неизбежно в контакте подорожания различных продуктов и услуг.
Как напомнил мэр, тариф на поездки в транспорте не повышали более десяти лет.
Помимо этого, как добавил Чебан, в столице работают над обновлением парка троллейбусов и автобусов города. В это же время градоначальник выразил надежду, что вместе с обновлением парков власти смогут убрать в городе маршрутки.
Напомним, с 1 декабря в Комрате тариф на поездку в общественном транспорте вырос на один лей, до четырех леев.
Цена на поездку в маршрутке детям от 7 до 12 лет составляет два лея. Дети младше семи лет путешествуют бесплатно.