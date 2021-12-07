https://ru.sputnik.md/20211207/samye-vysokie-i-samye-nizkie-zarplaty-v-moldove-vo-vtoroy-polovine-2021-goda-47035566.html

Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года

Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года

Средняя заработная плата в Молдове в третьем квартале 2021 года составила 9 тысяч леев.

2021-12-07T20:45+0200

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2021-12-07T20:45+0200

рейтинг

средняя зарплата

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Специалисты зафиксировали рост за год на уровне 13,6% и около 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года.Самые высокие заработки по-прежнему наблюдаются у представителей инфокоммуникационного сектора — более тысячи евро по текущему курсу Нацбанка страны.На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — примерно 800 евро.Тройку своеобразных лидеров замыкают представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционированием воздуха. В среднем зарплата у них составляет около 760 евро.Меньше всего получают работники сферы сельского хозяйства и рыбоводства - порядка 300 евро. На предпоследней позиции - работники гостиничного бизнеса и общепита, из заработок оценивается в среднем в 570 евро.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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рейтинг, средняя зарплата, инфографика