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Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года
Средняя заработная плата в Молдове в третьем квартале 2021 года составила 9 тысяч леев.
2021-12-07T20:45+0200
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рейтинг
средняя зарплата
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Специалисты зафиксировали рост за год на уровне 13,6% и около 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года.Самые высокие заработки по-прежнему наблюдаются у представителей инфокоммуникационного сектора — более тысячи евро по текущему курсу Нацбанка страны.На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — примерно 800 евро.Тройку своеобразных лидеров замыкают представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционированием воздуха. В среднем зарплата у них составляет около 760 евро.Меньше всего получают работники сферы сельского хозяйства и рыбоводства - порядка 300 евро. На предпоследней позиции - работники гостиничного бизнеса и общепита, из заработок оценивается в среднем в 570 евро.
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Евгений Чебан
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рейтинг, средняя зарплата, инфографика

Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года

20:45 07.12.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Средняя заработная плата в Молдове в третьем квартале 2021 года составила 9 тысяч 175, 7 лея. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове - Sputnik Молдова
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове (МОБ) - Sputnik Молдова
Специалисты зафиксировали рост за год на уровне 13,6% и около 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года.
Самые высокие заработки по-прежнему наблюдаются у представителей инфокоммуникационного сектора — более тысячи евро по текущему курсу Нацбанка страны.
На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — примерно 800 евро.
Тройку своеобразных лидеров замыкают представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционированием воздуха. В среднем зарплата у них составляет около 760 евро.
Меньше всего получают работники сферы сельского хозяйства и рыбоводства - порядка 300 евро. На предпоследней позиции - работники гостиничного бизнеса и общепита, из заработок оценивается в среднем в 570 евро.
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