https://ru.sputnik.md/20211207/samye-vysokie-i-samye-nizkie-zarplaty-v-moldove-vo-vtoroy-polovine-2021-goda-47035566.html
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года
Средняя заработная плата в Молдове в третьем квартале 2021 года составила 9 тысяч леев.
2021-12-07T20:45+0200
2021-12-07T20:45+0200
2021-12-07T20:45+0200
рейтинг
средняя зарплата
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Специалисты зафиксировали рост за год на уровне 13,6% и около 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года.Самые высокие заработки по-прежнему наблюдаются у представителей инфокоммуникационного сектора — более тысячи евро по текущему курсу Нацбанка страны.На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — примерно 800 евро.Тройку своеобразных лидеров замыкают представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционированием воздуха. В среднем зарплата у них составляет около 760 евро.Меньше всего получают работники сферы сельского хозяйства и рыбоводства - порядка 300 евро. На предпоследней позиции - работники гостиничного бизнеса и общепита, из заработок оценивается в среднем в 570 евро.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
рейтинг, средняя зарплата, инфографика
Самые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года
Средняя заработная плата в Молдове в третьем квартале 2021 года составила 9 тысяч 175, 7 лея. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.
Специалисты зафиксировали рост за год на уровне 13,6% и около 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года.
Самые высокие заработки по-прежнему наблюдаются у представителей инфокоммуникационного сектора — более тысячи евро по текущему курсу Нацбанка страны.
На втором месте зарплаты работников финансового и страхового секторов — примерно 800 евро.
Тройку своеобразных лидеров замыкают представители сектора производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционированием воздуха. В среднем зарплата у них составляет около 760 евро.
Меньше всего получают работники сферы сельского хозяйства и рыбоводства - порядка 300 евро. На предпоследней позиции - работники гостиничного бизнеса и общепита, из заработок оценивается в среднем в 570 евро.