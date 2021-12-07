https://ru.sputnik.md/20211207/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldove-snova-ozhidayut-sneg-47005568.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег

Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег

2021-12-07T07:00+0200

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2021-12-07T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно, ночью местами, днем временами осадки, преимущественно дождь, в северных районах – со снегом.Ветер северо-западный, слабый до умеренногоСредняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию (на севере от +1 до +3), ночью ожидается от от +1 до +6.Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 декабря: днем – от +6 до +8, ночью – от +2 до +4 градусов.Начиная с 8 декабря в стране начнется похолодание. Днем 9 декабря дневная температура составит около нуля. В последующие дни немного потеплеет.Праздники и народные приметыПравославная церковь 7 декабря почитает память великомученицы Екатерины, святого мученика Меркурия Смоленского. Продолжается Рождественский пост.Согласно народным приметам, если в этот день установилась ясная погода, то зима будет морозной. Считалось, если человек родился 7 декабря, то его талисман - оникс. Люди верили, что круги вокруг луны предвещают морозы.

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды