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https://ru.sputnik.md/20211207/sandu-nagradila-ordenom-pocheta-chinovnika-evrokomissii-47038197.html
Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
Президент Молдовы вручила государственную награду еще одному европейскому чиновнику.
2021-12-07T21:50+0200
2021-12-07T21:50+0200
награда
майя санду
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik Заместитель генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова награждена "Орденом Почета". Об этом этом говорится в официальном сообщении на сайте президента Молдовы Майи Санду.Президент Республики Молдова Майя Санду вручила "Орден Почета" Катарине Матерновой "в знак высокой признательности за вклад в программу реформ, предпринятых властями Молдовы в контексте реализации Соглашения об ассоциации с ЕС."Президент Майя Санду отметила, что госпожа Матернова - настоящий друг Республики Молдова, и ее усилия вносили и продолжают вносить свой вклад в преобразование страны на благо граждан", - говорится в сообщении президентуры.
https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html
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Евгений Чебан
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награда, майя санду

Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии

21:50 07.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Президент Молдовы вручила государственную награду еще одному европейскому чиновнику.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik Заместитель генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова награждена "Орденом Почета". Об этом этом говорится в официальном сообщении на сайте президента Молдовы Майи Санду.
Президент Республики Молдова Майя Санду вручила "Орден Почета" Катарине Матерновой "в знак высокой признательности за вклад в программу реформ, предпринятых властями Молдовы в контексте реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Президент Майя Санду отметила, что госпожа Матернова - настоящий друг Республики Молдова, и ее усилия вносили и продолжают вносить свой вклад в преобразование страны на благо граждан", - говорится в сообщении президентуры.
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