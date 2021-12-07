https://ru.sputnik.md/20211207/sandu-nagradila-ordenom-pocheta-chinovnika-evrokomissii-47038197.html
Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
Президент Молдовы вручила государственную награду еще одному европейскому чиновнику.
2021-12-07T21:50+0200
2021-12-07T21:50+0200
2021-12-07T21:50+0200
награда
майя санду
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik Заместитель генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова награждена "Орденом Почета". Об этом этом говорится в официальном сообщении на сайте президента Молдовы Майи Санду.Президент Республики Молдова Майя Санду вручила "Орден Почета" Катарине Матерновой "в знак высокой признательности за вклад в программу реформ, предпринятых властями Молдовы в контексте реализации Соглашения об ассоциации с ЕС."Президент Майя Санду отметила, что госпожа Матернова - настоящий друг Республики Молдова, и ее усилия вносили и продолжают вносить свой вклад в преобразование страны на благо граждан", - говорится в сообщении президентуры.
https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-nagrada-45561693.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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награда, майя санду
Санду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
Президент Молдовы вручила государственную награду еще одному европейскому чиновнику.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik Заместитель генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова награждена "Орденом Почета". Об этом этом говорится в официальном сообщении на сайте президента Молдовы Майи Санду.
Президент Республики Молдова Майя Санду вручила "Орден Почета" Катарине Матерновой "в знак высокой признательности за вклад в программу реформ, предпринятых властями Молдовы в контексте реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Президент Майя Санду отметила, что госпожа Матернова - настоящий друг Республики Молдова, и ее усилия вносили и продолжают вносить свой вклад в преобразование страны на благо граждан", - говорится в сообщении президентуры.