https://ru.sputnik.md/20211207/sedmaya-popytka-neudacha-deputaty-nsg-provalili-izbranie-spiker-47035018.html

Седьмая попытка оказалась неудачной – депутаты НСГ вновь провалили избрание спикера

Седьмая попытка оказалась неудачной – депутаты НСГ вновь провалили избрание спикера

Седьмая попытка оказалась неудачной – депутаты НСГ вновь провалили избрание спикера

2021-12-07T19:40+0200

2021-12-07T19:40+0200

2021-12-07T19:40+0200

политика

гагаузия

спикер

народное собрание

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КОМРАТ, 7 дек - Sputnik, Максим Топал. Очередная попытка гагаузских депутатов избрать своего руководителя снова не принесла успеха. Для голосования депутатам во вторник были предложены две кандидатуры – Дмитрия Константинова и, вновь, Виктора Петрова.Члены счетной комиссии по выборам председателя Народного собрания предложили установить кабину для голосования гербом ко входным дверям, а урну установить в фойе здания Исполкома и НСГ.Однако эту идею раскритиковали председательствующий на заседании Дмитрий Константинов и депутаты, его поддерживающие. Они посчитали, что кабина должна быть установлена гербом к стене, а депутатам следует голосовать, стоя спиной к дверям.Группа Константинова уверена, что таким образом можно свести к нулю вероятность фотографирования бюллетеня. Поэтому предложение счетной комиссии, а затем и ряда депутатов о размещении кабины для голосования гербом к дверям Константинов выносить на голосования категорически отказался.Споры народных избранников длились на протяжении шести часов, но так ни к чему не привели. Поскольку к голосованию депутаты не приступили, было решено в очередной раз перенести учредительное заседание.Восьмая попытка избрания спикера Народного собрания состоится ровно через неделю и может оказаться удачной. Дело в том, что после переноса даты депутаты из "группы Константинова" покинули зал, а оставшиеся 18 рассматривали возможность остаться и все же проголосовать за председателя. Однако сделать этого сегодня им не позволил юрист Народного собрания Игорь Кендигелян, сообщив, что голосование в этом случае будет незаконным.Народное собрание Гагаузии – законодательный орган автономии, в котором согласно законодательству должны работать 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах. Первая попытка избрания спикера состоялась 12 ноября.

https://ru.sputnik.md/20211112/gagauzskie-deputaty-na-pervom-zasedanii-ne-smogli-izbrat-spikera-46370237.html

гагаузия

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гагаузия, спикер, народное собрание