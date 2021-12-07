https://ru.sputnik.md/20211207/shakhter-sherif-ligochempionskaya-seriya-47014869.html
"Шахтер" – "Шериф" – заключительная лигочемпионская серия
"Шахтер" – "Шериф" – заключительная лигочемпионская серия
Тренер "Шерифа" радуется возвращению на родину, а наставник "Шахтера" собирается экспериментировать с составом. Sputnik Молдова собрал основные факты о матче... 07.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-07T10:53+0200
2021-12-07T10:53+0200
2021-12-07T11:06+0200
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Во вторник донецкий "Шахтер" примет в Киеве тираспольский "Шериф" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На этом завершится выступление обеих команд в этом турнире. Все, что нужно знать об ответном поединке сильнейших клубов Украины и Молдовы – в нашем обзоре."Группа смерти" Вернидуба"Шериф" шел к цели 24 года. Пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов – само по себе историческое событие для тираспольского клуба и всего молдавского футбола. Но победить в стартовом матче донецкий "Шахтер" (2:0), затем сокрушить всея испанского футбола "Реал"(2:1), да еще и возглавить группу – это уже свехпоступок для чемпиона Молдовы."Шериф" проводит свой лучший сезон в главном клубном турнире: беспроигрышная серия в 9 матчей (которая все же прервалась на игре с "Интером"), третье место в группе D (6 очков) и путевка в евровесну. Ответный поединок с "горняками" ничего не значит в турнирном плане, но является делом чести для Вернидуба."Я рад опять быть на Украине, на этом прекрасном стадионе. Скажу, что счастлив быть дома. Поверьте, я знаю "Шахтер". Это серьезный клуб с дорогими профессиональными футболистами, в которой много техничных бразильцев", – оценил соперника наставник "Шерифа".Горе "горняков""Шахтер" на старте Лиги чемпионов на бумаге в паре с "Шерифом" выглядел мощнее. Прямо скажем, в квартете D третье место прогнозировали именно "горнякам". Однако донецкий клуб в пяти матчах группового турнира заработал один балл и безапелляционно уступил место в Лиге Европы тираспольчанам. Еврокубковый провал накануне матча признал Роберто де Дзерби.В отличие от тренера, защитник "оранжево-черных" Валерий Бондарь считает, что по игре "Шахтер" заслужил более высокое место в турнирной таблице.Еще одна мотивация взять реванш у "Шерифа" – деньги. За победу УЕФА платит 2,8 миллиона евро. Для Де Дзерби и команды это последний шанс заработать в этой еврокубковой кампании."В жизни надо не только брать, но и давать. Считаю, что в игре с "Шерифом" экономическая составляющая тоже важна. Принести бонус клубу от УЕФА – плюс для нас. Все понимают это. В нашей команде каждый футболист – профессионал и будет выкладываться на все сто", – заявил тренер "Шахтера"."Интернациональные мужики" против молодежиПеред началом игры проблемы с составом есть у обоих команд. В стане "Шерифа"из обоймы выпали Мусса Киабу и Джасурбек Яхшибоев. Вернидуб убеждает – остальные в строю и готовы стрелять по воротам "горняков".На предматчевой пресс-конференции наставник тираспольчан назвал своих подопечных "интернациональными мужиками", а главный тренер донецкого клуба рассказал о молодежи. Но готов ли он выпустить на поле "Олимпийского" экспериментальный состав?"50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни в матче против "Шерифа", ни в субботу против "Александрии". С другой стороны, будет очень хороший стартовый состав, потому что это важный матч. У нас есть много молодых футболистов, которые должны прогрессировать через такие игры", – сказал Роберто де Дзерби.Превью в цитатах:Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф" пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Поединок будет обслуживать судейская бригада из Литвы. Главный арбитр – Донатас Румшас. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по кишиневскому времени.
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в молдове, молдова, фк "шериф", футбол
"Шахтер" – "Шериф" – заключительная лигочемпионская серия
10:53 07.12.2021 (обновлено: 11:06 07.12.2021)
Тренер "Шерифа" радуется возвращению на родину, а наставник "Шахтера" собирается экспериментировать с составом. Sputnik Молдова собрал основные факты о матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между этими командами.
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Во вторник донецкий "Шахтер" примет в Киеве тираспольский "Шериф" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На этом завершится выступление обеих команд в этом турнире. Все, что нужно знать об ответном поединке сильнейших клубов Украины и Молдовы – в нашем обзоре.
"Группа смерти" Вернидуба
"Шериф" шел к цели 24 года. Пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов – само по себе историческое событие для тираспольского клуба и всего молдавского футбола. Но победить в стартовом матче донецкий "Шахтер" (2:0), затем сокрушить всея испанского футбола "Реал"(2:1), да еще и возглавить группу – это уже свехпоступок для чемпиона Молдовы.
"Для нас это была "группа смерти" ("Реал", "Интер", "Шахтер"). Но мы смогли добиться того, что мы проходим дальше, а "Шахтер" остается без евровесны", – отметил наставник желто-черных Юрий Вернидуб.
"Шериф" проводит свой лучший сезон в главном клубном турнире: беспроигрышная серия в 9 матчей (которая все же прервалась на игре с "Интером"), третье место в группе D (6 очков) и путевка в евровесну. Ответный поединок с "горняками" ничего не значит в турнирном плане, но является делом чести для Вернидуба.
"Я рад опять быть на Украине, на этом прекрасном стадионе. Скажу, что счастлив быть дома. Поверьте, я знаю "Шахтер". Это серьезный клуб с дорогими профессиональными футболистами, в которой много техничных бразильцев", – оценил соперника наставник "Шерифа".
Горе "горняков"
"Шахтер" на старте Лиги чемпионов на бумаге в паре с "Шерифом" выглядел мощнее. Прямо скажем, в квартете D третье место прогнозировали именно "горнякам". Однако донецкий клуб в пяти матчах группового турнира заработал один балл и безапелляционно уступил место в Лиге Европы тираспольчанам. Еврокубковый провал накануне матча признал Роберто де Дзерби.
В отличие от тренера, защитник "оранжево-черных" Валерий Бондарь считает, что по игре "Шахтер" заслужил более высокое место в турнирной таблице.
"В матче с "Шерифом" надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотится в голы. Важно не пропускать мячи, подобные тем, которые пропускали в Тирасполе", – отметил Бондарь.
Еще одна мотивация взять реванш у "Шерифа" – деньги. За победу УЕФА платит 2,8 миллиона евро. Для Де Дзерби и команды это последний шанс заработать в этой еврокубковой кампании.
"В жизни надо не только брать, но и давать. Считаю, что в игре с "Шерифом" экономическая составляющая тоже важна. Принести бонус клубу от УЕФА – плюс для нас. Все понимают это. В нашей команде каждый футболист – профессионал и будет выкладываться на все сто", – заявил тренер "Шахтера".
"Интернациональные мужики" против молодежи
Перед началом игры проблемы с составом есть у обоих команд. В стане "Шерифа"из обоймы выпали Мусса Киабу и Джасурбек Яхшибоев. Вернидуб убеждает – остальные в строю и готовы стрелять по воротам "горняков".
"Принцип у меня один: на поле выходят сильнейшие", – заявил Вернидуб.
На предматчевой пресс-конференции наставник тираспольчан назвал своих подопечных "интернациональными мужиками", а главный тренер донецкого клуба рассказал о молодежи. Но готов ли он выпустить на поле "Олимпийского" экспериментальный состав?
"50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни в матче против "Шерифа", ни в субботу против "Александрии". С другой стороны, будет очень хороший стартовый состав, потому что это важный матч. У нас есть много молодых футболистов, которые должны прогрессировать через такие игры", – сказал Роберто де Дзерби.
Превью в цитатах:
Полузащитник "Шерифа" Себастьен Тилль: "Хочется провести в Киеве один из лучших матчей осени, насладиться игрой и добиться положительного результата".
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь: "Мы играем с хорошим клубом, который показал отличную игру в Лиге чемпионов".
"Если мы находимся на четвертом месте в группе, может, мы это и заслужили".
Роберто де Дзерби
Главный тренер "Шахтера"
"Результат первого матча должен давить на "Шахтер". Но и нам будет очень сложно".
Юрий Вернидуб:
Главный тренер "Шерифа"
Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф" пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Поединок будет обслуживать судейская бригада из Литвы. Главный арбитр – Донатас Румшас. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по кишиневскому времени.