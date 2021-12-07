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"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма
"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма
"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма
2021-12-07T23:00+0200
2021-12-07T23:04+0200
фк "шериф"
футбол
спорт
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" по итогам первого тайма проигрывает 0:1 донецкому "Шахтеру" в заключительном клубе группового этапа Лиги чемпионов, который проходит на стадионе "Олимпийский" в Киеве.Украинский клуб на протяжении почти всего тайма доминировал на поле. Создав несколько по-настоящему опасных моментов у ворот тираспольчан, "горнякам" удалось открыть счет на 43-й минуте матча. Фернандо удачно пробил в дальний угол после навеса.Во втором матче группы также после первого тайма счет 1:0. "Реал обыгрывает "Интер".В первом матче тираспольский клуб обыграл "горняков" на своем поле со счетом 2:0. Ответная игра между чемпионами Молдовы и Украины завершит групповую кампанию Лиги чемпионов. В квартете D "Шериф" идет на третьем месте (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл). "Интер" второй (10 баллов), "Реал" возглавляет группу с 12 очками."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211207/vadim-borets-sherifu-igrat-zaschita-47036057.html
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Евгений Чебан
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фк "шериф", футбол

"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма

23:00 07.12.2021 (обновлено: 23:04 07.12.2021)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOShakhtar Donetsk v Sheriff Tiraspol
Shakhtar Donetsk v Sheriff Tiraspol - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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Евгений Чебан
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"Шериф" проигрывает "Шахтеру" с минимальной разницей в счете.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" по итогам первого тайма проигрывает 0:1 донецкому "Шахтеру" в заключительном клубе группового этапа Лиги чемпионов, который проходит на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Украинский клуб на протяжении почти всего тайма доминировал на поле. Создав несколько по-настоящему опасных моментов у ворот тираспольчан, "горнякам" удалось открыть счет на 43-й минуте матча. Фернандо удачно пробил в дальний угол после навеса.
Во втором матче группы также после первого тайма счет 1:0. "Реал обыгрывает "Интер".
В первом матче тираспольский клуб обыграл "горняков" на своем поле со счетом 2:0. Ответная игра между чемпионами Молдовы и Украины завершит групповую кампанию Лиги чемпионов. В квартете D "Шериф" идет на третьем месте (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл). "Интер" второй (10 баллов), "Реал" возглавляет группу с 12 очками.
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"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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