https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-proigryvaet-shakhteru-po-itogam-pervogo-tayma-47039758.html

"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма

"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма

"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма

2021-12-07T23:00+0200

2021-12-07T23:00+0200

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фк "шериф"

футбол

спорт

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" по итогам первого тайма проигрывает 0:1 донецкому "Шахтеру" в заключительном клубе группового этапа Лиги чемпионов, который проходит на стадионе "Олимпийский" в Киеве.Украинский клуб на протяжении почти всего тайма доминировал на поле. Создав несколько по-настоящему опасных моментов у ворот тираспольчан, "горнякам" удалось открыть счет на 43-й минуте матча. Фернандо удачно пробил в дальний угол после навеса.Во втором матче группы также после первого тайма счет 1:0. "Реал обыгрывает "Интер".В первом матче тираспольский клуб обыграл "горняков" на своем поле со счетом 2:0. Ответная игра между чемпионами Молдовы и Украины завершит групповую кампанию Лиги чемпионов. В квартете D "Шериф" идет на третьем месте (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл). "Интер" второй (10 баллов), "Реал" возглавляет группу с 12 очками."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211207/vadim-borets-sherifu-igrat-zaschita-47036057.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", футбол