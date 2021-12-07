https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html

"Шериф" сыграл в ничью с донецким "Шахтером" в последнем матче Лиги чемпионов

"Шериф" сыграл в ничью с донецким "Шахтером" в последнем матче Лиги чемпионов

Лига чемпионов для чемпиона Молдовы завершена. Впереди "евровесна" и выступление в Лиге Европы.

2021-12-07T23:54+0200

2021-12-07T23:54+0200

2021-12-08T00:24+0200

фк "шериф"

лига чемпионов

спорт

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik.Тираспольский "Шериф" вырвал ничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1. Не смотря на это, молдавская команда удерживает третью позицию в группе и весной продолжит выступление в Лиге Европы. "Шахтер" остается на последнем месте в группе и завершает выступление в еврокубках.В первом тайме матча в Киеве "Шахтер" в целом контролировал игру и создавал намного больше опасных моментов, что и привело к закономерному голу в конце первого тайма. На 43-й минуте Фернандо открыл счет в матче отправив мяч в дальний угол ворот Атанасиадиса.Во втором тайме игра выровнялась, опасных моментов у ворот обеих команд было заметно меньше. Счет на последних секундах матча сравнял Бобан Николов.По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донейкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). Интер остается вторым (10 очков)."Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211207/shakhter-sherif-ligochempionskaya-seriya-47014869.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", лига чемпионов